Mugnaini: "Nei primi 60 giorni abbiamo messo il turbo per Montespertoli"

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale a Montespertoli di giovedì 25 luglio sono stati approvati l'assestamento di bilancio e la variazione del programma triennale delle opere pubbliche. Con questi atti - strettamente legati alle linee programmatiche presentate dal Sindaco nel corso della seduta - l'amministrazione guidata da Alessio Mugnaini porta in approvazione il lavoro dei primi 60 giorni di mandato e vara una manovra espansiva che aumenta gli investimenti e che offre più servizi ai montespertolesi.

"Con questa variazione di bilancio aumentiamo la spesa per gli investimenti, diamo una spinta a nuove scuole, Polo della Salute e riqualificazione dell'ex campo sportivo, senza dimenticare gli investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza stradale nelle frazioni. Il tutto offrendo più servizi. In questi primi 60 giorni abbiamo messo il turbo, anche grazie al lavoro prezioso degli uffici comunali, per dare concretezza e gambe al nostro sogno per Montespertoli" commenta il Sindaco.

Tra gli interventi programmati dalla giunta troviamo finanziati già nel 2019 gli acquisti dei terreni per la nuova scuola, i nuovi marciapiedi di Ortimino, la riqualificazione della biblioteca, i lavori di riqualificazione energetica delle scuole elementari e medie del capoluogo, il primo lotto di messa in sicurezza dei muri perimetrali dell'area dell'ex campo sportivo. Nel 2020, invece, è prevista la realizzazione del secondo lotto di messa in sicurezza dei muri dell'area dell'ex campo sportivo, oltre al contributo agli investimenti per la realizzazione in capo ad ASL del nuovo Polo della Salute. Nel 2021, infine, si prevede l'inizio del percorso che doterà Montespertoli delle nuove scuole, con i primi lavori da 1.920.000 euro per le opere di urbanizzazione viaria del nuovo polo scolastico e il conseguente adeguamento - nel 2022 - della contigua Via Montelupo, in cui è prevista la realizzazione di un percorso pedonale.

Accanto a questi interventi, poi, troviamo investimenti importanti per le frazioni e i piccoli borghi, con un primo intervento di riqualificazione dell'area verde di Baccaiano e l'acquisto di nuovi giochi, la messa in sicurezza di alcune frazioni con segnaletica e dissuasori di velocità, alcuni lavori di ripristino del manto stradale a Fornacette e la sistemazione delle spallette del ponte sul Virginio in Via Poppiano.

Sulla spesa corrente, invece, ampio spazio alla spesa in istruzione, con politiche volte ad eliminare le liste di attesa di accesso al nido e con la previsione di un servizio per prevenire i cosiddetti black out che portano all'abbandono dei bambini in auto. Sulla spesa per eventi e valorizzazione del territorio e del tessuto commerciale si prevede un investimento sul Natale a Montespertoli e una maggior spesa per eventi di valorizzazione delle produzioni olivicole locali.

Somme ingenti, infine, sono destinate agli incarichi per la predisposizione del Piano Strutturale e del Piano Operativo Comunale, strumenti imprescindibili di buon governo del territorio e di pianificazione urbanistica.

Fonte: Comune di Montespertoli

Tutte le notizie di Montespertoli