Nuovo appuntamento col XXII Festival Musicale del Montalbano

Il prossimo appuntamento del XXII FESTIVAL MUSICALE E CULTURALE TRA STORIA E NATURA DEL MONTALBANO, avrà luogo tra la natura del nostro territorio con uno sfondo paesaggistico da “mozzafiato” lunedì 29 luglio alle ore 21.30 presso Camping Barco Reale, al bordo piscina - località San Baronto - Lamporecchio. Protagonisti della serata il duo Enrico Di Felice - flauto, Raffaele Bertolini - clarinetto e clarinetto basso.

Enrico Di Felice, si è diplomato giovanissimo in flauto con il massimo dei voti e la lode. Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista nelle più prestigiose sale concerti-stiche europee tra le quali il Concertgebouw di Amsterdam, la Musikhalle di Amburgo, la Sala del Conservatorio di Ginevra, oltre che a Montreal, Tokyo, Dijon, Bruxelles, Strasburgo, Dresda, Lipsia, Neuchâtel, Berna, Innsbruck, Klagenfurt, Budapest, Bucarest, Copenaghen, Madrid, Lisbona, Lubiana, Atene, Istanbul, Tirana ecc. Nel 2015 ha effettuato una tournée in America Latina suonando nelle maggiori città di Argentina e Uruguay e nel 2018 ha suonato al prestigioso festival di Città del Messico Welsh & Riveroll Music Series. Dal 2016 è membro stabile del New Made Ensemble di Milano col quale ha partecipato a diversi concerti in importanti festival di musica contemporanea e con il quale si è esibito in importanti teatri italiani quali il Lirico di Cagliari e il Politeama Garibaldi di Palermo. Ha inciso per Stradivarius, Inviolata Recordings ed EMA Vinci più di dieci CD con le principali opere per flauto di Bach, Vivaldi, Albinoni, Telemann, Scarlatti, Monteclair, Beethoven ecc.

Raffaele Bertolini si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino sotto la guida di C. Ciociano. Ha perfezionato i suoi studi con V. Mariozzi, M. Ferrando, A. Pay e con B. Canino per la Musica da Camera.

Ha tenuto concerti in diverse formazioni cameristiche in Italia (Milano “Sala Verdi”, expo 2015, Torino “Lingotto”, Roma “Parco della Musica”…), Svezia, Germania (Berliner Philharmonie – Kammermusiksaal), Belgio, ex Jugoslavia, Romania, Turchia, Russia, Giappone, Messico, Brasile, Argentina, Spagna, Svizzera, Francia, Portogallo, Stati Uniti (Carnegie Hall), Canada, Inghilterra, Repubblica Ceka, Austria, Kazakistan, Polonia, Macedonia, Croazia, Thailandia, Norvegia, Uruguay, Ungheria (Accademia Liszt di Budapest), Ecuador…Ha suonato da solista con orchestre in tutto il mondo. Ha registrato i trii di Beethoven per clarinetto, violoncello e pianoforte per la casa discografica Artis. Ha inciso diversi Cd con varie formazioni.

Un programma variopinto che spazia da Bach a Piazzolla.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lamporecchio