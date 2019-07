Questore di Firenze in visita a Figline e Incisa

Questa mattina il Questore di Firenze Armando Nanei ha fatto visita alla sindaca di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, nel municipio di Figline. Molti gli argomenti affrontati, dalla sicurezza del territorio fino ai progetti di promozione della cultura della legalità su cui sarà sviluppata una collaborazione: “Ringrazio il Questore – ha spiegato la sindaca Mugnai - per l’attenzione che ha voluto dedicare alla nostra città e per la disponibilità a collaborare in futuro sia per il controllo del territorio che per la promozione della cultura della legalità. Questo è un tema che abbiamo iniziato a sviluppare già da diversi anni e poter contare sul contributo e sulla collaborazione della Polizia di Stato e della Specialità della Polizia sarà sicuramente un valore aggiunto: è vero che i crimini si prevengono con la presenza delle Forze di Polizia sui territori e con le moderne tecnologie di videosorveglianza, ma ritengo sia altrettanto importante suscitare nelle generazioni future un profondo senso della legalità attraverso percorsi di partecipazione attiva. Sono quindi davvero contenta di aver trovato nel Questore Nanei un prezioso alleato”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno

