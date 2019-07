Recupero evasione Tari Cascina, 300mila euro nel primo semestre 2019

Recupero dall’evasione Tari

Continua la lotta all’evasione che ha portato importanti risultati nell’ultimo periodo. "La forte attività di verifica e controllo sul territorio, portata avanti dalla struttura comunale e da Sepi, società gestore del servizio accertamento e riscossione tributi, e l’operazione di “taggatura” del mastello dell’indifferenziato, ha permesso l’accertamento Tari di oltre 300.000 euro nel solo primo semestre di quest’anno", afferma soddisfatto il sindaco reggente Dario Rollo, che ha a sé le deleghe al bilancio e fiscalità.

L’evasione riguarda il recupero Tari per gli anni dal 2014 al 2018. Grazie ai frequenti controlli degli abbandoni sul territorio e la “taggatura” del mastello dell’indifferenziato è stato possibile “scovare” centinaia di utenze non censite o non registrate correttamente e recuperare dall’evasione ed elusione centinaia di migliaia di euro. Infatti, dal controllo degli abbandoni, oltre all’elevazione di multe nei confronti dei trasgressori (circa 100 dall’inizio dell’anno), si sono effettuati i controlli sulle singole posizioni Tari incrociando diverse banche dati, tra cui quelle dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio. Si è riscontrato, in alcuni casi, la totale mancata registrazione dell’utente, mentre in altri, una registrazione incompleta.

Nel 2018, nei soli ultimi 6 mesi, cioè da quando abbiamo attivato il “tag” sui mastelli grigi, sono stati accertati 271.969,47 euro di evasione/elusione da sommare all’accertamento del primo semestre 2019. In poche parole, solo di Tari, in un anno abbiamo recuperato oltre mezzo milione di euro. La nostra azione sul controllo e sanzionamento dei trasgressori continuerà anche in futuro. Questi risultati hanno un impatto positivo su tutti i cittadini onesti cascinesi in quanto abbattono il costo totale e fanno pagare il servizio di raccolta rifiuti in maniera proporzionale e corretta a tutti gli utenti.

"L’Amministrazione si impegna in tal senso perché chi evade la Tari, di fatto, colpisce gli altri cittadini, caricando i propri costi sulle persone oneste. Pagare tutti per pagare tutti meno. Questo il principio che ispira l’azione amministrativa portata avanti fino ad oggi. L’amministrazione ricorda, infine, che è possibile, per chi non fosse in regola, anticipare gli accertamenti provvedendo al ravvedimento operoso, incorrendo, così in sanzioni minori", conclude Rollo.

