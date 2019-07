Ruba iPhone a una viaggiatrice mentre sale sul treno, arrestata

Ieri, giovedì 25 luglio, gli agenti della polizia ferroviaria di Pisa hanno arrestato in flagranza una ladra bulgara, già con precedenti, mentre rubava un iPhone dalla borsa di una viaggiatrice. La donna si era accodata al bersaglio e coprendosi le mani con un grande cappello ha portato via il prezioso smartphone mentre stava salendo le scale per il treno con un pesante bagaglio. La polfer ha visto la scena e ha bloccato la donna col telefono ancora in mano. Ha tentato la fuga e pure di lanciare il cellulare sotto al treno in partenza. Ma i tentativi sono stati vani. L'arrestata sarà a processo per direttissima nella mattina di oggi.

