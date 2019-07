Sblocco cantieri, Pampaloni (PD): "Comincia da oggi un nuovo percorso"

"Abbiamo appreso con grande sollievo dello sblocco dei cantieri fuori dal perimetro Unesco frutto del lavoro di confronto tra l’assessore Del Re e Italia Nostra, anche se restiamo convinti che tale decisione, frutto di una memoria depositata presso il TAR da parte di Italia Nostra, potesse essere presa al primo manifestarsi dei grandi disagi per famiglie, imprenditori e lavoratori". Lo dichiara il presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni a nome del gruppo PD.

"Valutiamo positivamente anche le nuove disposizioni degli uffici tecnici che forniscono alcune prime risposte anche per il centro storico, frutto di un confronto serrato con la Consulta delle Professioni – aggiunge il presidente –. Serve, nelle more dell’espressione del tribunale amministrativo, un aggiornamento sulle esigenze della città e un approfondimento storico-culturale sui temi del restauro e in genere della conservazione attiva del centro storico, anche allo scopo di incentivare la residenza".

"Per questo in Commissione urbanistica, dopo un proficuo dibattito con significativi portatori di interesse, abbiamo approvato una mozione che impegna, tra le altre cose, l’amministrazione a creare una modalità di consultazione permanente con tutti i soggetti interessati, un forum in grado di fornire approfondimenti e idee utili per individuare indirizzi condivisi in vista della redazione del Piano Operativo ma anche del suo successivo monitoraggio" conclude Pampaloni.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

