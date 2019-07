Scuola coranica, Per un'altra Santa Croce: "Dall'amministrazione nessuno sapeva niente"

Sono passati oltre 40 giorni dai fatti del 14 giugno scorso, fatti di cronaca ampiamente descritti e documentati in maniera dettagliata dalle principali testate giornalistiche locali e nazionali, dove una sedicente associazione culturale operante sul nostro territorio ha contribuito ad infangare in modo increscioso l’immagine del nostro paese.

A seguito di queste vicende, come consiglieri comunali, ci siamo sentiti in dovere di dare una voce ai tanti cittadini che si sono posti diverse domande su ciò che è accaduto.

Per questa ragione durante il consiglio del 24 luglio abbiamo deciso di ritornare sull’argomento chiedendo al sindaco se questa associazione era conosciuta dall’amministrazione, se disponeva di permessi o autorizzazioni di qualsiasi genere, se vi erano state segnalazioni di altri cittadini prima di questa vicenda, se il contratto di affitto era regolare, se, vista l’attività svolta, il locale in questione aveva idonea destinazione d’uso e se l’associazione in questione abbia mai usufruito di contributi o agevolazioni di varia natura.

Il sindaco, in sintesi, ha risposto che l’associazione in oggetto era del tutto sconosciuta all’amministrazione, che ha appreso della sua esistenza e della sua attività da giornali e televisioni, che per motivi di privacy ad altre domande non poteva rispondere in sede di consiglio comunale in quanto informazioni non divulgabili in pubblico e che l’associazione culturale islamica non ha mai usufruito di nessuna agevolazione (n.b. il tutto può essere rivisto on-line sul sito internet del comune dove rimangono le registrazioni dei consigli comunali).

La risposta che ci è stata data, o meglio la non risposta, ci lascia con più domande che risposte, sicuramente abbiamo capito che, nel nostro comune, chiunque può venire, mettere su un’associazione di qualsiasi tipo, svolgere liberamente ogni attività senza che nessuno dentro il palazzo dei mattoni sappia niente, sintomo di un’assenza totale di controlli sul territorio e di presenza di zone d’ombra diffuse.

Una società variegata come la nostra ha bisogno non solo di controlli ma anche di regole e di principi morali validi per tutti e condivisi da tutti e considerato che la moderna civiltà occidentale, basata su scienza, laicità, democrazia, dignità, uguaglianza, pluralismo e libertà, valori e conquiste frutto di secoli di battaglie sociali, ha il diritto e il dovere di difendersi da forze che rappresentano l’opposto, abbiamo ripresentato un ordine del

giorno (sulla falsa riga di un o.d.g. presentato la scorsa legislatura dopo i fatti di Parigi e all’epoca bocciato) chiedendo che tutti, compreso anche i rappresentanti di associazioni religiose, al momento della richiesta di spazi pubblici, sottoscrivano un documento dove si afferma che ci si riconosce nei valori della Dichiarazione universale dei diritti umani (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

particolare questo non secondario), della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176) e della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli

articoli 2 e 3.

La mozione, accettata dopo un loro emendamento ampiamente atteso e prevedibile, aveva come

obiettivo quello chiedere all’amministrazione comunale di prendere le distanze da quelle associazioni, enti o singoli individui che non riconoscono pari dignità sociale a tutti i cittadini, facendo distinzioni di sesso, di razze, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali impedendo loro, con ogni mezzo lecito a propria disposizione, di avere agibilità politica e culturale sul nostro territorio e di fare opera di

proselitismo improntata sui disvalori sopra enunciati.

Sicuramente sull’intera vicenda torneremo in futuro e sarà nostro compito tenervi informati.

Fonte: Per un'altra Santa Croce

