Sea Watch, Stella (FI): "Vergognoso usare Palazzo del Pegaso per striscione 'Sì Toscana' pro Rackete"

"Riteniamo vergognoso e lesivo della dignità delle istituzioni, l'uso fatto da parte del gruppo 'Sì Toscana a Sinistra' del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. I consiglieri hanno esposto da una finestra del Palazzo uno striscione raffigurante Carola Rackete, il capitano della nave Sea Watch che ha violato le leggi italiane tentando di speronare una motonave della Guardia di Finanza. Usare un palazzo istituzionale per fini politici di parte è cosa indegna, se tutti i partiti lo facessero, questo edificio si trasformerebbe in un suk". Lo affermaMarco Stella (Forza Italia), vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana. Intanto prosegue la raccolta di firme promossa da Stella contro il premio che la Regione Toscana intende conferire alla Rackete. In dieci giorni sono state raccolte 4.033 firme.

In particolare, 3.161 sono state raccolte sulla piattaforma change.org, le altre 872 via WhatsApp ed email. La petizione si può firmare (e ricondividere) sul sito https://www.change.org/p/governatore-della-toscana-raccolta-firme-contro-premio-regione-toscana-alla-capitana-della-sea-watch-carola-rackete?recruiter=969638861&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition, ma è possibile dare la propria adesione anche via email a scrivi@marcostella.it oppure al numero WhatsApp 3315279611 con scritto 'No riconoscimenti a Carola Rackete'.

Fonte: Ufficio Stella

Tutte le notizie di Firenze