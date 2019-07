Grazie alla tecnica della sedazione cosciente, abbinata alla implantologia guidata, i trattamenti dentali nella Clinica Dentissimi di San Miniato Basso (via Ilaria Alpi 2-4) diventeranno momenti di benessere e tranquillità.

Dentissimi è la clinica odontoiatrica con sede a San Miniato Basso, nata nel 2014 come cooperativa di specialisti di provata esperienza per tutte le specifiche branche odontoiatriche.

CHE COS’È LA SEDAZIONE COSCIENTE?

Fulvio Calderini, Chirurgo-Implantologo

Ce lo spiega Fulvio Calderini, Chirurgo-Implantologo di Dentissimi: "La sedazione cosciente è una speciale tecnica di nuova generazione disponibile presso la nostra clinica. La sedazione, viene condotta da un medico anestesista e far sì che il paziente non avverta dolore e non ricordi nulla dell’intervento. Il paziente che svolge la sedazione cosciente, viene prima visitato e vengono controllati alcuni parametri clinici per accertarne l’idoneità al trattamento, che sarà così effettuato".

"Una volta trattato, viene controllato il livello di coscienza e di risposta agli stimoli del medico prima di procedere all’intervento. Una volta terminato, il paziente viene tenuto in osservazione per il tempo necessario alla sua ripresa, dopodiché viene dimesso. Durante l'operazione si rimane perfettamente coscienti, ma pervasi da una sensazione di tranquillità, benessere e di piacevole sicurezza".

La sedazione cosciente è una tecnica sicura, adatta a tutti i tipi di pazienti che hanno paura di sottoporsi ai trattamenti e applicabile a quasi tutte le branche odontoiatriche, in particolare alla chirurgia e implantologia.

I 5 PUNTI DELLA SEDAZIONE COSCIENTE

La sedazione cosciente è:

- Indolore e controllata

- Alla portata di tutti

- Tranquillità e serenità

- Benessere

- Vinci la paura del dentista

INTERVENTI SENZA BISTURI O PUNTI DI SUTURA: SCOPRI L'IMPLANTOLOGIA GUIDATA

Un'altra innovazione riguarda l’implantologia guidata o computer assistita che consiste in un metodo creato per inserire degli impianti dentali in totale sicurezza, dopo aver pianificato il caso con l’ausilio di un computer e del laboratorio. Ancora il dottor Calderini ci aiuta a capire: "Elaborando l’immagine ottenuta da una TAC (fattibile presso di noi) è possibile progettare virtualmente il numero, il tipo e la sede corretta degli impianti dentali, considerando l’anatomia del paziente e preservando le strutture nervose, vascolari e scheletriche. Con il software 3D è possibile pianificare oltre alla corretta posizione anatomica degli impianti, l’idonea distribuzione dei carichi masticatori sui pilastri artificiali limitando sovraccarichi masticatori e preservandone l’affidabilità".

"L’implantologia dentale è un intervento che permette di sostituire uno o più denti naturali con strutture artificiali stabili e fisse, con funzionalità masticatorie molto simili (si possono mangiare tutti i tipi di cibi) mantenendo l'estetica e bellezza del sorriso (le strutture in ceramica caratterizzata sono uguali ai denti naturali). I nostri impianti dentali sono viti in titanio creati in Italia, opportunamente trattati e certificati, che vengono inseriti nell’osso attraverso varie tecniche (come l’implantologia guidata e la sedazione cosciente), nei casi dov’è clinicamente indicato, senza utilizzo di bisturi né punti di sutura".

Sull’impianto viene avvitata o cementata una corona, ossia un dente artificiale, che può essere in diversi materiali (in base alle caratteristiche e richieste del paziente) ripristinando così il comfort, l’estetica e la sicurezza perdute.

Chiedi maggiori informazioni sulla sedazione cosciente e implantologia guidata nella Clinica Odontoiatrica Dentissimi a San Miniato. Chiamaci allo 0571/419072 e seguici sui social per maggiori informazioni su di noi!

DENTISSIMI SAN MINIATO BASSO - ESSERE DIFFERENTI, PER ESSERE UNICI

Dentissimi

Via Ilaria Alpi 2/4, San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571.419072

(Autorizzazione sanitaria n°103 del 2014. Direttore sanitario dott.ssa Martina Bergamini Laureata in Odontoiatria iscritta all’Albo degli Odontoiatri di Pisa con n°762)