Scappa dalla comunità e chiede di tornare in carcere

Ha chiesto di tornare in carcere perché la vita agli arresti domiciliari in una comunità di recupero per tossicodipendenti non faceva per lui. Questa la bizzarra richiesta fatta da un 59enne ai carabinieri di Siena tramite il numero di primo intervento 112. L'uomo era evaso dalla comunità del Pistoiese e chiedeva il ritorno in carcere. La richiesta, vista la condizione, è stata assecondata e l'uomo è finito nella casa circondariale di Santo Spirito. Il giudice dovrà valutare se sarà necessaria la permanenza in comunità per il recupero e la riabilitazione fisica e mentale.

