Suv travolge gregge a Corazzano, morte quattordici pecore

Quattordici pecore sono morte in un incidente stradale in via Zara, in Valdegola nel comune di San Miniato. Il fatto è avvenuto in prossimità del Genovini, tra Moriolo e Corazzano, nella serata di mercoledì 24 luglio.

Un allevatore e alcuni suoi colleghi stavano tornando con il gregge di pecore, era stato predisposto l'attraversamento pedonale da parte degli animali e alcune auto si erano già soffermate. Un SUV però non si è bloccato e ha colpito in pieno il gregge, uccidendo quattordici pecore. La botta è stata forte e anche l'auto è rimasta danneggiata seriamente nella parte anteriore.

Nessun problema invece per gli allevatori. C'è stato però qualche attimo di shock per quanto avvenuto. Il padrone degli animali è Giovanni Cialdini, allevatore conosciuto in zona e salito agli onori delle cronache nel 2015 per aver lanciato un secchio di letame addosso a Enrico Rossi.

Sul posto è arrivato un veterinario ma c'è stato poco da fare per le pecore colpite. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.

