SuperEnalotto, 30mila euro nelle tasche di un senese: il jackpot continua ad essere il più alto del mondo

Toscana a segno nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: un giocatore di Monteriggioni, in provincia di Siena, ha sfiorato il Jackpot milionario e centrato un 5 da 30.532,52 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata giocata in località Badesse. Il Jackpot, nel frattempo, mette in palio 196,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e, al momento, più alto al mondo.

L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Toscana il Jackpot manca dal 2014, con 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Agipro

