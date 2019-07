Torna il Cinema sotto le Stelle itinerante a Fucecchio

Per coloro che nel mese di agosto non raggiungeranno i lidi di villeggiatura, Fucecchio rinnova l’appuntamento con il Cinema sotto le Stelle, rassegna promossa dal Comune in collaborazione con l’Arci del Valdarno. Dal 2 al 25 agosto otto imperdibili appuntamenti con i più grandi successi delle ultime stagioni cinematografiche. Anche quest’anno la formula resterà invariata, con la rassegna che manterrà il suo carattere gratuito e itinerante: ingresso libero a tutte le proiezioni, le quali si terranno sia nel capoluogo che nelle frazioni. La volontà, infatti, è quella di essere fruibile e raggiungibile da tutti, tanto in termini economici quanto in termini prettamente fisici.

“E’ la quinta edizione – ricorda l’assessore alla cultura Daniele Cei - che proponiamo con questa formula itinerante che si sposta tra Fucecchio e la frazioni. Una formula che ha riscosso un ottimo successo tanto che è stata replicata anche in altri comuni della zona”.

Si partirà venerdì 2 agosto a Galleno, in piazza della Chiesa, con la proiezione della commedia Puoi baciare lo sposo (regia di Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo) e la cocomerata organizzata dal Comitato Galleno. Secondo appuntamento mercoledì 7 in piazza Donnini a Ponte a Cappiano con Belli di papà (regia di Diego Abatantuono, con Andrea Pisani, Matilde Gioli, Francesco Di Raimondo, Marco Zingaro) che sarà preceduto, a partire dalle ore 20, da “R…estate in piazza a cena!”, degustazione di prodotti tipici a cura dei commercianti. Domenica 11 sarà invece la volta di Perfetti sconosciuti (regia di Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastrandrea) presso la residenza Le Vele a Fucecchio, che offrirà un piccolo aperitivo di benvenuto. Da Le Vele al Poggio Salamartano in cui andranno in scena i successivi tre appuntamenti: martedì 13 la commedia Un’estate in Provenza (regia di Rose Bosch, con Jean Reno, Anna Gallena, Hugo Dessioux), venerdì 16 La Grande scommessa (regia di Adam McKay, con Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Marisa Tomei, Melissa Leo) e lunedì 19 il film di animazione Zootropolis (regia di Byron Howord e Jared Bush, voci di Massimo Lopez, Paolo Ruffini, Nicola Savino, Frack Matano, Diego Abatantuono). Venerdì 23 si tornerà a Le Vele per la proiezione di Un paese quasi perfetto (regia di Massimo Gaudioso, con Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso, Miriam Leone, Nando Paone), preceduto dall’aperitivo di benvenuto, per chiudere infine domenica 25 in piazza Fratelli Cervi a San Pierino con la commedia Poli opposti (regia di Max Croci, con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Elena Di Cioccio, Anna Safronik.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30.

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

