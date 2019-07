Toscana promozione: via libera a bilancio di esercizio 2018

Parere favorevole a maggioranza in commissione Sviluppo economico, guidata da Gianni Anselmi (Pd), al bilancio di esercizio 2018 di Arte, l’agenzia toscana per le erogazioni in agricoltura. Sulla proposta si sono astenuti Lega e Movimento 5 stelle.

Il valore della produzione ammonta a 9milioni 498mila 263 euro, i costi della produzione sono pari a 9milioni 309mila 627. Il patrimonio netto è pari a 2milioni 656mila 300; l’utile di esercizio si attesta invece a 128mila 138 euro.

Secodo quanto illustrato dal direttore Francesco Palumbo, nelle more delle attività affidate a Toscana promozione (organizzazione dell’offerta diretta, partecipazione a progetti di promozione di altri enti sua a livello nazionale che internazionale), l’Agenzia ha dato seguito alle azioni previste dal nuovo testo unico in materia di turismo che ha “avviato due principali strumenti operativi – ha ricordato Palumbo –: la costituzione degli ambiti turistici, 28 in tutto, e prodotti turistici omogenei. Nel 2018 abbiamo avviato attività soprattutto per gli agli ambiti, sono state firmate oltre 18 convenzioni. Abbiamo inoltre attivato bandi per startup pari a 85mila euro”. Nel corso del 2018 sono state realizzate 51 azioni specifiche di cui 39 di tipo promozionale classico, 12 di tipo trasversale con il coinvolgimento di 686 operatori regionali. Sul fonte partecipazione, l’Agenzia è stata coinvolta in 11 fiere, che hanno interessato 147 soggetti (quelle di maggior rilievo ricordate da Palumbo sono il salone vacanza di Bruxelles, la fiera del turismo a Berlino), 28 seminari con 491 imprese partecipanti. Le azioni di destinazione sono state 12 per 48 operatori.

L’obiettivo strategico del 2018, è stato la definizione di itinerari e prodotti innovativi: “Rispetto alle mete consolidate, si sono proposti luoghi alternativi per distribuire meglio i flussi”, ha spiegato il direttore. È stato inoltre creato il progetto ‘Toscana con itinerari d'autore’ e quello ‘Etruschi popolo contemporaneo’che ha coinvolto 39 comuni della regione. “Continueremo a investire in questo secondo progetto che consideriamo un cantiere di narrazione identitaria”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Toscana