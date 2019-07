Turismo internazionale, a Firenze picco di shopper cinesi

L’arrivo dell’estate in tutta Europa rappresenta in generale un periodo proficuo per il comparto retail. Con i flussi turistici internazionali in aumento infatti, gli esercenti si preparano ad affrontare in modo puntuale gli shopper viaggiatori, con approcci alla vendita che tengano conto delle specificità della cultura d’origine degli stessi. Secondo i dati di Planet, società che offre soluzioni integrate per i pagamenti internazionali, inclusi i servizi di rimborso IVA, nonostante la stagione particolarmente importante, l’andamento del settore tax free a giugno in Europa è rallentato rispetto ai mesi precedenti, registrando una crescita del +2%, inferiore a quella del +7% di maggio. Ciò nonostante, questo è il nono mese di crescita consecutiva per il vecchio continente. All’interno di questo scenario, sono Gran Bretagna (+13% nelle vendite e +8% nello scontrino medio) ed Italia (+6% nelle vendite e +4% nello scontrino medio) ad aver generato le migliori performance, totalizzando risultati positivi in tutti gli indicatori.

Scendendo nel dettaglio della performace italiana di giugno, gli ottimi risultati sono stati guidati primariamente dai turisti statunitensi, che, in linea con il trend europeo hanno generato un incremento delle vendite tax free del +12%, con uno scontrino medio di 1.018€. Guardando invece al dato aggregato del comparto tax free registrato dai retailer italiani da inizio anno, il Bel Paese continua ad essere l’unico ad aver riportato un andamento positivo in tutti gli indicatori chiave, con un +7% nelle vendite, un +4% nel numero di transazioni e un +3% nel valore medio per singola transazione.

Arrivando a Firenze, in terza posizione dopo Milano e Roma, 15% di market share, +5% nelle vendite Tax Free da inizio anno e uno scontrino medio a giugno di 958€, si assiste ad un ribaltamento del ranking delle nazionalità chiave. Il capoluogo toscano a giugno è stato l’unico ad aver visto le proprie vie dello shopping gremite più di turisti statunitensi che di cinesi. Con una quota di mercato del 29%, acquisti in crescita del +7% e scontrino medio (943€) del +6%, i nordamericani hanno confermato l’amore per la toscana e le meraviglie fiorentine. Nonostante la supremazia statunitense, giapponesi e coreani, entrambi con una quota di mercato del 5% hanno realizzato i maggiori incrementi negli acquisti, rispettivamente +19% e +20% rispetto a giugno 2018.

Fonte: Ufficio stampa

