Use Scotti Rosa, il vice di Cioni sarà Salvatore Cesaro

C'è una novità nello staff della Scotti che il prossimo anno giocherà in serie A1. Accanto ad Alessio Cioni ci sarà infatti nel ruolo di vice Salvatore Cesaro, classe 1960, laureato in Informatica e residente a Pisa.

Cresciuto cestisticamente nella sua Napoli negli anni 70 dove inizia giovanissimo ad allenare con un maestro quale Elio Pentassuglia, si trasferisce in Toscana per studiare. Interrompe per più di 15 anni il mondo della pallacanestro per poi rientrarvi all’inizio del 2000 a Ghezzano. A quel punto riprende la tessera e incomincia varia esperienze giovanili (Pisa, Viareggio e Pontedera) e, nel 2006, passa al femminile dove compie il miracolo di salvare la IES Sport Pisa nel Campionato di B nazionale.

A quel punto lo chiama la Castellani Pontedera in A2 e, dopo, è con Mirco Diamanti l'artefice della cavalcata de Le Mura Lucca dalla B alla A1. Ritorna al maschile nel 2011 sempre a Lucca dove coglie la promozione in DNA e successivamente a Firenze in Lega 2 come responsabile del vivaio. Negli ultimi anni si sposta nuovamente nel femminile prima come collaboratore del Centro Tecnico e poi negli ultimi due anni nello staff tecnico del BF Livorno. Allenatore nazionale e preparatore fisico nazionale, arriva ora alla Scotti dove formerà lo staff di Alessio Cioni assieme a Mario Ferradini e Jacopo Giusti che continuerà a curare la parte video.

Benvenuto a Empoli, Salvatore.

Fonte: Use Basket Empoli

