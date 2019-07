Accordo 4390 Taxi e Casa Ronald Firenze: oltre 140 trasferimenti gratuiti e 30mila sms per devolvere il 5x1000

Primo bilancio per la partnership tra 4390 Taxi Firenze e Casa Ronald. Dopo quasi undici mesi di collaborazione, sono state 30mila le persone che, via sms, hanno ricevuto il codice fiscale per devolvere il proprio 5x1000 alla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald che, da 20 anni in Italia, è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell'ospedalizzazione di un figlio, supportandole perché possano accedere alle cure necessarie per il loro piccolo anche quando si trovano lontano da casa. Inoltre, grazie all'accordo tra 4390 Taxi Firenze e Casa Ronald Firenze, sonooltre 140 le famiglie, ospiti dell'alloggio di via Taddeo Alderotti 95, che da settembre a luglio hanno potuto usufruire dei transfer gratuiti verso l'ospedale Meyer, verso la stazione e/o l’aeroporto in occasione del loro arrivo o partenza.

«Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione. I dati sono entusiasmanti e il servizio di transfer gratuito – commenta Clara Mancini, responsabile di Casa Ronald Firenze – è stato molto apprezzato dalle famiglie ospiti». «Siamo la prima Casa Ronald in Italia che offre un servizio di questo tipo, volto a fornire un'assistenza a 360 gradi ai piccoli pazienti e ai loro familiari. Ci auguriamo – conclude la responsabile – di poter rinnovare anche per un altro anno la partnership con il 4390 Taxi Firenze perché lo riteniamo un servizio davvero utile per le nostre famiglie e che può in parte alleggerire le difficoltà connesse al difficile periodo di permanenza lontano da casa».

“Casa Ronald – afferma Claudio Giudici, responsabile comunicazione e marketing del 4390 Taxi Firenze – compie un’azione di grande valore sociale e questo ci ha spinti a sceglierla per l’attività di solidarietà del 4390. Il premio più grande per noi è l’apprezzamento che ci rivolgono le famiglie ed il riconoscimento che ci deriva dalla struttura ospedaliera».

Attraverso le sue quattro case, tra cui quella fiorentina, e le Family Room, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia non solo consente l’accesso a cure d’eccellenza, ma supporta le famiglie, permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli e favorisce l’implementazione del modello di cura Family Centered Care.

Fonte: Ufficio stampa 4390 Taxi Firenze

