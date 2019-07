Apertura della nuova 429. Cantini, Parrini e Lotti: "Adesso il lotto IV"

I parlamentari Laura Cantini e Dario Parrini intervengono su questo evento, che cambierà la vita di molte persone:

“Oggi dobbiamo festeggiare, è certamente una giornata che rimarrà nella storia dell’Empolese Valdelsa, che finalmente viene unito da un’infrastruttura attesa da anni. Le vite di molte persone, in particolare quelle che vivono nelle frazioni che saranno liberate dal traffico, ma anche di coloro che utilizzeranno questa strada per lavoro, cambieranno in meglio.

Adesso partiranno i lavori per il IV lotto, che bypassa Castelfiorentino, liberando anche Cambiano dal traffico, mentre il III lotto, quello fra Castelfiorentino e Certaldo, sta andando in gara.

Quel giorno tutta la Valdelsa sarà finalmente collegata con la Fi-Pi-Li e con la Autopalio e l’obiettivo su cui l’Empolese Valdelsa si era impegnata sarà definitivamente raggiunto.

Guardiamo con fiducia a questo traguardo, a breve ci saranno i mezzi all’opera anche sul tratto castellano ancora da completare, lavori, che ricordiamo, sono stati finanziati nel 2016 dal governo Renzi per 15 milioni di euro. Così come all’inizio del 2018 la Regione Toscana ha potuto avviare la progettazione esecutiva e le procedure per affidare i lavori anche dell’ultimo tratto, fino a Certaldo, grazie al finanziamento di ben 27 milioni di euro ottenuto dal governo a guida Partito Democratico, e grazie soprattutto al lavoro dell’allora ministro Luca Lotti che aveva la delega a seguire i finanziamenti del Cipe.”

L’onorevole Luca Lotti aggiunge: “La nostra volontà è stata quella di contribuire a superare i problemi infrastrutturali del territorio, condividendo con la Regione Toscana e gli enti locali le priorità, per questo in Valdelsa ci siamo concentrati sia sulla Sr 429, con 44 milioni, che sul raddoppio ed elettrificazione della ferrovia con 177 milioni.

Restiamo convinti che il miglior modo di ricoprire importanti incarichi politici e istituzionali sia quello di passare dalle parole ai fatti. Questo è quello per cui ci impegniamo ogni giorno.”

