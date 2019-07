Una macchina sarebbe uscita fuori strada, nel primo pomeriggio, e sarebbe finita in un dirupo in Via Vallelunga a San Romano. Le persone coinvolte nell'incidente e assistite dai soccorsi sarebbero due. I soccorsi, da codice verde, avrebbero interessato in particolar modo una ventenne.

Sul posto sono intervenuti un auto della pubblica assistenza di Montopoli Val d'Arno e i carabinieri.

