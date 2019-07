Cantiere per il policlinico di Cisanello, Mazzeo: "Pisa e i pisani avranno un ospedale sempre migliore"

"Avevamo promesso che in questa legislatura sarebbero partiti i lavori per realizzare uno dei più importanti ospedali d’Europa. E così sarà. Grazie allo straordinario lavoro fatto da Regione e Aoup, a settembre aprirà il cantiere per il completamento del policlinico di Cisanello e questo permetterà a Pisa di avere una struttura sempre più moderna, all'avanguardia ed efficiente per rispondere ai bisogni dei cittadini pisani e non solo.

PS: Prima o poi dovremo fare un ragionamento serio su come i ricorsi e la burocrazia possano rallentare lo sviluppo di questo paese. In questo caso abbiamo perso un anno. Altrove anche molto di più. E chi ci rimette sono solo i cittadini toscani".

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa