Carabiniere ucciso, FdI Empolese Valdelsa: "Più tutela per le forze di polizia"

È una notte bollente quella del 26 luglio 2019 a Roma, una delle tante sembra, ma non per il vice brigadiere Mario Cerciello Rega che, nell'adempimento del proprio dovere, lascia questa terra e una moglie appena sposata a causa di numerosi fendenti al torace. Sembra la scena di un film poliziesco degli anni 70, ma è invece la crudele dimensione di questo nostro paese che non smette mai di stupirci! Ragazzo dolce, affettuoso, di sani principi, legato alla famiglia, questo è l'identikit lasciato alle testate giornalistiche da chi Mario lo conosceva bene.

Non molto tempo fa, un altro sottufficiale dell'arma, Maresciallo Vincenzo De Gennaro, è stato ucciso (per vendetta) a Cagnano Varano in provincia di Foggia, giorni fa nell' Istituto detentivo di Sollicciano nel capoluogo toscano, un detenuto ha mandato all'ospedale nove poliziotti penitenziari e sempre oggi episodi di violenza/intimidazione sono stati posti in essere verso le volanti della Polizia di Stato a Torino e Genova.

Serve un piano di riorganizzazione profondo che parta dall'informazione al cittadino, passando per una maggior tutela per gli apparati di polizia (che ricordiamo non devono operare col pensiero costante di ritorsioni disciplinari e penali) fino alla tanto agognata CERTEZZA DELLA PENA.

Possiamo disquisire della qualsiasi, argomentare frasi sul politicamente corretto o meno, ma resta il fatto che nella notte del 26 luglio 2019 lo stato è morto nuovamente e nessuno riporterà in vita Mario, ucciso nel cuore della notte a soli 35 anni da otto coltellate, un cittadino statunitense pare abbia confessato il vile atto.

Sulla vicenda indaga la magistratura contestualmente agli stessi Carabinieri e nell'attesa che la giustizia segua il suo corso chiediamo a gran voce che venga fatta chiarezza sull'accaduto e cordoglio per tutti quegli uomini e donne che la mattina indossano la loro uniforme per salvaguardare la nostra incolumità.

Gli eletti di Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa