Nubifragio in Valdelsa: danni a Gambassi Terme e Certaldo

Grossi disagi in Valdelsa a causa di una bomba d'acqua che ha provocato danni e allagamenti. In particolare i territori comunali di Gambassi Terme e Certaldo hanno registrato questo pomeriggio la caduta di 108 millimetri di pioggia in tre ore.

A Gambassi Terme è straripato il rio Petroso nella frazione di Case Nuove e in zona Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate non riuscendo, con i loro mezzi, a superare l'acqua alta. La strada per Montaione è interrotta e il sindaco Paolo Campinoti, su Facebook, ha invitato i cittadini a non percorrere la strada provinciale Volterrana. Alcune strade di Certaldo sono allagate e i sottopassi sono non percorribili con semaforo rosso.

Per il momento ha smesso di piovere ma la situazione è in allerta perchéle previsioni indicano pioggia anche nella nottata, come informa l'assessore alla protezione civile Jacopo Masini. “La situazione è delicata – commenta il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, su Facebook - Le pompe dei sottopassi così come quelle in via da Verrazzano funzionano regolarmente, ma il sistema fognario, entrato in pressione, non riesce a ricevere sufficiente acqua. Limitate gli spostamenti”.

Sui vari fonti stanno lavorando sia squadre dei vigili del fuoco, Petrazzi, Empoli e Poggibonsi su tutti, che del volontariato, Protezione civile e enti di soccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Certaldo