Cetilar Maratona di Pisa, record di stranieri: 26 Nazioni rappresentate in gara

A 5 mesi dalla Cetilar Maratona di Pisa, che si disputerà domenica 15 dicembre 2019, è già record di iscritti per gli atleti stranieri, con ben 26 Nazioni rappresentate, fra paesi europei ed extraeuropei.

ATLETI STRANIERI – Tra i Paesi presenti a questa suggestiva 21ª edizione, è da segnalare la partecipazione di un nutrito gruppo di atleti provenienti da Inghilterra, Russia, Germania, Malta, Belgio, Brasile e Marocco. Un dato molto positivo e in crescita, che conferma al rialzo il record già registrato nel corso della precedente edizione della Maratona, con 2000 iscritti, il 26,5% dei quali stranieri, provenienti da ben 64 paesi del mondo. E non sembra essere un caso che anche l’albo d’oro dello scorso anno abbia visto sul podio maschile e femminile della 42 Km due atleti non italiani: lo svedese Johan Larsson e la croata Nikolina Sustic.

Si tratta di numeri importanti, che confermano la volontà di questa gara, organizzata da 1063AD, di rivolgersi a un pubblico sempre più di respiro internazionale, con il preciso obiettivo di fare della Maratona di Pisa un evento sportivo di riferimento per professionisti e appassionati di tutto il mondo.

ISCRIZIONI – Per iscriverti alla Cetilar Maratona di Pisa o a La Mezza Maratona, clicca QUI, mentre, per chi preferisce iscriversi offline, è possibile trovare sul nostro sito (Clicca QUI) l’elenco dei 23 Maratona di Pisa Point nei quali sarà possibile acquistare il proprio pettorale.

Fonte: Cetilar Maratona di Pisa

