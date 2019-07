Commissione di Controllo delle Società Partecipate, Mangani: "Diventare presidente è un onore"

Un grandissimo onore per me e per il gruppo che rappresento. Un risultato che riconosce il lavoro svolto in questi anni e la posizione propositiva e costruttiva tenuta anche durante la campagna elettorale.

Ringrazio tutti i gruppi consiliari che hanno accettato la mia candidatura, cercherò di guidare la commissione perché sia un tavolo di cooperazione e non un arena in cui rinfacciarci vittorie e sconfitte.

Sarà un tavolo operativo a cui spero di invitare presto anche le categorie economiche della città.

Inizieremo a lavorare fin da subito con l’obbiettivo di trovare una soluzione al grande problema Terme e per sfruttare a pieno le potenzialità della Montecatini Parcheggi.

Già nei primi giorni di Agosto convocherò la commissione alla quale parteciperà l’AU di Terme, un occasione per fare chiarezza sul Bilancio 2018 e sulla relazione della Corte dei Conti.

Come richiesto dal Consigliere Fanucci, e da me accettato con entusiasmo, lavorerò con l’ufficio di assistenza al Consiglio per rendere le riunioni della commissioni, visibili in diretta streaming.

Secondo passo della maratona che ci porterà a migliorare questa città.