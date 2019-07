Controlli alla stazione: tre arresti per spaccio

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario nella zona della stazione di Pisa i carabinieri, unitamente a militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione CC di Firenze, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due tunisini di 30 e 34 anni, ed un senegalese di 36 anni.

I primi due sono stati notati in atteggiamenti sospetti e sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso rispettivamente di 3 grammi di eroina e 28 di marijuana. Più movimentato è stato l’arresto del senegalese, il quale notata la presenza dei militari, ne ha spintonato due al fine di guadagnare la fuga venendo prontamente bloccato. L’immediata perquisizione a suo carico permetteva il rinvenimento ed il sequestro di 7 grammi di hashish. Lo stesso è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per resistenza a pubblico ufficiale e verrà giudicato, insieme agli altri due arrestati, nella mattinata odierna dal Tribunale di Pisa con rito direttissimo.

Nel medesimo contesto uno straniero ed una donna italiana sono stati denunciati per furto di prodotti alimentari e capi di abbigliamento all’interno di due distinti esercizi commerciali

Tutte le notizie di Pisa