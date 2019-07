Dillo al Pd a Sesto Fiorentino, percorso di ascolto con i cittadini: mozione sulla viabilità di Quinto Alto

“Con l’interrogazione invece”, continua Calzolari, “chiediamo se verranno svolti lavori di riqualificazione e miglioramento del decoro urbano in via della Mula e in via degli Strozzi e se verranno svolte azioni di contrasto al problema della cosiddetta ‘sosta selvaggia’ in via Venni. Non posso che ringraziare tutti gli iscritti del circolo del PD di Quinto, e nello specifico il coordinatore Massimo Labanca, che hanno svolto un lavoro eccellente perché si arrivasse a tutto ciò”.