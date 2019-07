Festa di fine anno col picnic al nido comunale La Gabbianella

Festa di fine anno al nido comunale “La Gabbianella” di Fucecchio. Un anno pieno di iniziative educative e presenze fantastiche. Melerè ha salutato i genitori con un picnic per grandi e piccini, per salutare i bambini e le loro famiglie prima delle vacanze estive. Un’occasione per stare insieme e rendere ancora più forte il rapporto di continuità nido/famiglia costruito durante tutto l’anno educativo.

I bambini insieme ai loro genitori sono arrivati al nido con il cestino con tutto il necessario per il picnic: un telo, piatti, bicchieri e posate per gustare un delizioso buffet all’ombra del grande albero del giardino. Nonostante le temperature elevate della giornata, la partecipazione delle famiglie è stata numerosa e coinvolgente, l’atmosfera rilassata e un po’ informale ha reso questo incontro, un’occasione di risate, emozioni, saluti e una punta di commozione per chi proseguirà il suo cammino nelle scuole dell’infanzia.

Un’occasione per incontrarsi in modo diverso, per raccontarsi com’è stato questo anno insieme in cui bambini, famiglie e gruppo di lavoro del nido, possono tutti dirsi arricchiti. L’assessore all’istruzione Emma Donnini e la coordinatrice pedagogica Roberta Baldini ringraziano le educatrici, le famiglie e la cooperativa Arca per lo splendido anno educativo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

