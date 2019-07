Fine settimana da bollino giallo in tutta la regione: alberi in strada, perturbazioni sparse

Week end da bollino giallo oggi in tutta la Toscana. La Protezione civile regionale ha esteso l'allerta in tutta la regione comunicando che si estenderà anche per tutta la giornata di domani.

Per la giornata di oggi i temporali interesseranno soprattutto il nord ovest e le zone interne sotto l'appennino. Per la serata invece è atteso un peggioramento esteso a tutta la regione. La pioggia e il maltempo secondo le previsioni continueranno anche per tutta la notte fino, probabilmente, al primo pomeriggio di domani. Il miglioramento consistente si farà attendere fino a domani sera.

Al momento sono stati registrati alberi caduti in strada. Il primo a Firenze, sul Lungarno Colombo, dove un albero è finito su un pullman turistico non arrecando danni a persone. Il secondo è stato segnalato sulla piattaforma facebook a Gambassi Terme in Via delle Monache. L'albero in questo caso, sta occupando tutta la carreggiata limitando il passaggio delle macchine.

Riguardo alle precipitazioni, una grandinata ha interessato Lucardo a Montespertoli. Sulle zone centrali (provincia di Firenze e Arezzo) sono invece in corso forti temporali.

La grandine e la pioggia ha interessato anche le zone tra Figline e Incisa e Greve in Chianti. A Greve in Chianti e Poggio alla Croce nelle ultime 3 ore sono caduti rispettivamente 78 e 46 mm di chicchi ghiacciati.

L'acqua continua a battere anche a Certaldo dove vengono segnalate strade allagate.

La protezione civile invita quindi a fare attenzione durante le attività all'aperto e alla guida.

