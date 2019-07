Francigena International Arts Festival, concerti alla Pieve di Castelvecchio

Arriva anche a Castelvecchio di Pescia, martedi 30 Luglio 2019, alle 21,15, a ingresso libero un evento musicale preceduto dalla fama della manifestazione in cui è inserito, il Francigena International Arts Festival.

In attesa di festeggiare il decimo compleanno, infatti, l’edizione 2019 del Francigena International Arts Festival conferma il suo ruolo internazionale di occasione di studio della musica colta, facendo incontrare i migliori insegnanti del mondo e gli studenti più qualificati. Da questa straordinaria alchimia nascono poi grandi concerti negli angoli più belli del territorio, con importanti ricadute anche economiche in termini di turismo culturale di qualità visto che saranno almeno 300 fra studenti e insegnanti che per un mese graviteranno nell’area dei concerti.

Proprio quello della Pieve di Castelvecchio è un esempio della importanza della manifestazione, ideata da Marco Lardieri, professore di musica e presidente della scuola di musica Geminiani di Altopascio, per il lancio dei giovani talenti della musica colta.

Alla Pieve di Castelvecchio, su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata da Oreste Giurlani, farà tappa un concerto della rassegna Francigena Giovani, con Sara Galanti alla viola che eseguirà il Concerto per viola in Re maggiore di Karl Stamitz, Leonardo Moretti al violino, che suonerà il Concerto per violino K218 in Re maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart e Dario Saramani al violino che si cimenterà nella Sonata in Re minore op.108 di Johannes Brahms.