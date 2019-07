Giro di droga da 50mila euro tra frutta e verdura: in manette a Marina di Massa

Tra insalata, albicocche, melanzane, frutta e verdura di ogni tipo nascondeva hashish e cocaina. Per questo un 75enne di Viareggio, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e si trova adesso ai domiciliari. L'uomo spacciava stupefacenti attraverso l'esercizio commerciale di suo possesso a Marina di Massa. Il negozio di frutta e verdura, frequentato anche da clienti come turisti, era stato trasformato in un centro di spaccio con un giro di denaro da oltre 50mila euro.

La droga, già divisa in piccole dosi, è stata trovata anche presso l'abitazione dell'uomo. Il negozio non sarebbe però sotto sequestro: infatti insieme al 75enne, il locale era gestito anche dai familiari che non sembrerebbero rientrare nei traffici di spaccio.

