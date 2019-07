429 inaugurata, tratto veloce da Empoli fino a Dogana. Granaiolo ha il suo nuovo ponte

È stato inaugurato oggi, sabato 27 luglio 2019, il nuovo tratto della 'Variante SR429 di Val d'Elsa' che collega la rotatoria di Brusciana, nel Comune di Empoli, a quella di Dogana, nel Comune di Castelfiorentino. Con il nuovo tratto, l'uscita Empoli Centro della Fi-Pi-Li è raggiungibile da Dogana-Castelfiorentino in 10-15 minuti, rispettando i limiti di velocità e senza incertezze legate a passaggi a livello. L'inaugurazione si è tenuta nonostante le forti piogge, già attese dalla giornata di ieri per l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, che hanno abbassato di molto le temperature in zona e causato svariati disagi in Valdels, specialmente a Certaldo e Gambassi Terme.

Tre i tagli del nastro: uno alla rotatoria di Brusciana (alle ore 17,00), uno alla rotatoria di Dogana (alle ore 17,30) ed uno al Ponte di Granaiolo (alle ore 18,30). Alla giornata inaugurale erano presenti anche gli assessori regionali alle infrastrutture ed al bilancio Vincenzo Ceccarelli e Vittorio Bugli, oltre ai sindaci dei territori interessati ed al commissario regionale Alessandro Annunziati. Dalle ore 19 la nuova strada è finalmente aperta al traffico veicolare.

"Oggi è un giormo di festa e va celebrato. Sono stati profusi tanto impegno e tanta fatica finora. Per realizzare una strada che non si sarebbe piu fatta secondo le previsioni. Ora per l'ultimo lotto c'è bisogno di tanto lavoro", afferma Brenda Barnini sindaco di Empoli. È stata una scelta decisiva nel 2014 quella del commissariamento. Fontanella ora è liberata dal traffico pesante in casa anche con il ponte di Granaiolo", ha aggiunto. "Il lotto più strategico della 429 è finalmente completato. Esprimiamo vicinanza a Paolo Campinoti e Giacomo Cucini per 108 mm di precipitazioni in 3 ore a Certaldo. Esprimo un ringraziamento a tutti i presenti e un grazie ai governi Renzi e Gentiloni per lo stanziamento dei fondi. È un lavoro che non si ferma, dietro di noi ci sono i cittadini e il comitato sì 429, faccio un saluto a chi non c'è più", afferma il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in riferimento all'ex consigliere comunale Sciarrino che si fece portavoce della battaglia per la nuova strada. Poi è venuto il momento dell'assessore regionale Ceccarelli: "Questo sentimento di festa non è lo stesso di 5 anni fa, allora c'era frustrazione e fiducia indebolita, questa è un' infrastruttura che tanto non farete mai. Oggi si rinsalda il rapporto tra istituzioni e cittadini".

Tra le inaugurazioni c'è stato tempo per un rinfresco al circolo di Dogana con i residenti della frazione dove approda il nuovo tratto di strada.

V LOTTO DELLA SR429, IL VIDEO DAL DRONE



Tutte le notizie di Empoli