Infortunio per escursionista di Sesto Fiorentino: interviene l'elisoccorso al Corno alle Scale

Un escursionista toscano si è fratturato una gamba cadendo dalla mountain bike ed è stato recuperato dal Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna al Corno alle Scale, dove si trovava in gita.

L'uomo, un 45enne di Sesto Fiorentino, si è infortunato questa mattina e gli amici che erano con lui hanno lanciato l'allarme. Da prima sono intervenuti la squadra del Saer di Corno alle Scale e l'ambulanza di Lizzano in Belvedere, che hanno messo in sicurezza l'uomo. Dai sanitari è stata infine richiesto l'intervento dell'elisoccorso che, non potendo atterrare nel punto dove si trovava il 45enne, ha calato i medici che lo hanno immobilizzato e recuperato.

Al momento l'uomo si trova in condizioni medio gravi all'ospedale Maggiore di Bologna.

