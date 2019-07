La via della seta, Gala lirico tra Occidente e Oriente: concerto a Villa Trossi Uberti

Michela Sburlati, soprano di fama internazionale, docente di canto al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e visiting professor presso l’università del Henan, Kaifeng, Cina, presenta il concerto lirico di una delegazione di alcune delle più importanti e prestigiosi conservatori di Xi’an e dello Shandong.

L'associazione Musica Ritrovata, già organizzatrice del conosciuto Festival Internazionale Sanctae Juliae, appena giunto a termine, nell’ambito dei progetti internazionali si occupa da anni di sviluppare importanti scambi culturali con alcune delle più prestigiosi conservatori della Repubblica Popolare Cinese. Nella persona della sua Presidente Marta Lotti, ha risposto ad una richiesta di collaborazione arrivata quest’anno dai conservatori di Xi’an e dello Shandong, organizzando il gala lirico del prossimo 25 luglio, che conclude la master class tenuta dal soprano e didatta Michela Sburlati e dal pianista e compositore Stefano Teani.

Nel concerto si esibiranno alcuni cantanti attivi sui palcoscenici cinesi, oltre che allievi dei medesimi .

In particolare il tenore Gequn Wang e il basso Junjun Cai, che sono i promotori di questo scambio culturale interamente dedicato al perfezionamento del repertorio lirico ed alla presentazione della tradizione cameristica lirica cinese.

Michela Sburlati è da anni molto richiesta in Cina, ha cantato a Pechino per le celebrazioni verdiane e ad Hong Kong per l'Arena di Verona, tenendo seguitissime master classes a Shanghai per il "Zhou Xiaoyan" Opera Center ed essendo poi assunta come visiting professor nella prestigiosa università del Henan a Kaifeng in cui insegna dal 2014.

Alcune delle più belle e premiate voci cinesi attualmente alla ribalta del panorama nazionale, sono suoi allievi.

Un sentito ringraziamento alla Fondazione Villa Trossi Uberti, nelle persone del Presidente Gianfranco Magonzi e della Direttrice Veronica Carpita, che accoglierà nella sua prestigiosa sede a Livorno l’iniziativa.

PRESENTAZIONE DEGLI ARTISTI

Michela Sburlati si è diplomata in arpa ed in canto con il massimo dei voti e la lode ed ha proseguito quindi gli studi di canto con Margaret Baker, perfezionandosi poi con Mietta Sighele e Veriano Luchetti.

Ha debuttato ancora giovanissima nell’89 ne" La Medium" di Menotti a Roma; successivamente ha vinto il concorso Battistini come Mimì ne "La Bohème" ed il concorso Madama Butterfly a Viareggio per voci pucciniane.

Nel ‘91 è stata "Suor Angelica" in una fortunata edizione dell’opera omonima al Todifestival e nel ‘92 lo stesso Menotti l’ha scelta come interprete femminile de "Il Duca d’Alba" di Donizetti che ha inaugurato il festival americano di Charleston South Carolina (U.S.A.) ed il 35° Festival dei due mondi a Spoleto, produzione ripresa poi dal teatro Carlo Felice a Genova.

Dal ‘94 ha iniziato un’intensa collaborazione con Gustav Kuhn che l’ha portata a debuttare nei ruoli di protagonista in "Capriccio" di R. Strauss al teatro Regio di Parma, in "Manon Lescaut" di Puccini al teatro del Giglio di Lucca, ne "Il Re pastore" di Mozart a Firenze, nel wagneriano "Das Rheingold" (Freia) al teatro S. Carlo di Napoli ed al Tiroler Festspiele Erl, festival di cui è ospite fissa dal 1998 avendovi debuttato nel "Requiem" di Verdi (cd B.M.G. Arte nova), nel ruolo di Rosalinde in "Die Fledermaus" di J. Strauss nell’estate 2002 e in fondamentali pagine del repertorio sinfonico tedesco (cd B.M.G. Arte Nova)

Dal 2001 ha iniziato un’intensa collaborazione con l’Arena di Verona che l’ha portata a cantare nelle maggiori capitali europee, a New York ed Hong Kong e ad inaugurare la stagione invernale 2002 al Teatro Filarmonico di Verona con una fortunata edizione de "La Rondine "di G. Puccini diretta da M. Arena e la stagione invernale 2004 con "Le Donne Curiose" di E. Wolf Ferrari. Era inoltre nel cast che ha aperto la stagione sinfonica 2002 a Palermo con la "Missa solemnis" di Beethoven. Ha inaugurato la stagione 2003 del teatro Regio di Parma al fianco di R. Raimondi nell’"Assassinio nella cattedrale" di Pizzetti, diretta da B. Bartoletti e replicato la stagione successiva al Teatro dell’Opera di Roma. Ha inaugurato l’anno della cultura a Genova con un recital al teatro Carlo Felice accanto a Josè Carreras. Nel 2004 è stata inoltre Liù nella "Turandot" del Teatro Lirico di Cagliari e Mimì ne "La Bohème" al 42° Festival di Osaka in Giappone. È stata inoltre Medora nel verdiano "Il Corsaro" diretto da R. Palumbo al Teatro Regio di Parma ed Isabella nella prima esecuzione mondiale del "Federico II" di Tutino che ha aperto la stagine 2004-2005 del teatro Pergolesi di Jesi. Ha cantato il “Requiem” di Verdi anche nell’auditorium di Milano diretta da R.Chailly. Nel Gennaio 2005 è Donna Elvira in "Don Giovanni" al teatro Regio di Torino diretto da G.A. Noseda, ed inaugura il Festival di Macerata come Elisabetta nel verdiano “Don Carlo” diretta da G.Kuhn, con il quale ha debuttato nell’aprile 2005 i “Quattro ultimi lieder” di R.Strauss con l’ orchestra filarmonica marchigiana. Ha cantato a Pechino, in Giappone, in cui si reca regolarmente, in Sud America, in Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Francia, Romania, Repubblica Ceca, Svizzera ed è stata ospite di alcuni dei festivals internazionali più prestigiosi. Nel 2000 a Vienna, nell’ambito delle celebrazioni in onore di Pietro Metastasio, ha inciso due cd per la Fonè: il "Giuseppe riconosciuto" di P. Anfossi e "La Passione di Cristo" di Salieri dirette da G. Pelliccia. L’estate 2006 segna un passaggio fondamentale nel suo cammino artistico avendo debuttato come Isolde nel “Tristan und Isolde” di Wagner prodotto dal festival di Erl e diretto da G. Kuhn ,ruolo che ha avuto unanime caloroso consenso di pubblico e della critica internazionale e che ha ricoperto anche nel 2007. Nel 2006 ha inciso "Adelia" di G. Donizetti nel ruolo di protagonista con l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento sotto la direzione di G.Kuhn (CD Rca Red Seal). Nel novembre 2007 ha cantato la Nona Sinfonia di Beethoven presso il Parlamento Europeo di Bruxelles sotto la direzione di Lorin Maazel. Nel 2008 ha debuttato il ruolo di "Tosca" al Teatro dell’Opera di Kazan, (Russia), diretta da Marco Boemi.

Nel Febbraio 2009 ha cantato a S. Pietroburgo, nella prestigiosa sala della Filarmonica, un gala pucciniano acclamatissimo dal pubblico e dalla critica, accompagnata dall’ Orchestra Filarmonica diretta da A.Giuri; nel 2011 è colà tornata ad esibirsi insieme ad Emanuele Lippi nella sala Glazunov presso il Conservatorio in cui ha tenuto anche una masterclass.

Con G. Kuhn ha esordito come Chrysothemis in “Elektra” di Strauss al festival di Erl nel 2009, ruolo che ha poi ricoperto nel 2010 nei teatri di Bolzano, Modena, Piacenza e Ferrara con lusinghiero riscontro della critica internazionale più accreditata e per cui ha vinto il premio “Poggi” della critica e del pubblico nel 2011.

Nel Giugno 2010 è tornata al “Festival dei due Mondi” a Spoleto con un recital ispirato al repertorio di Maria Malibran che ha replicato nell’Aprile 2011 a Roma, all’Accademia di S. Cecilia. Nel Settembre 2010 è stata nuovamente “Adelia” di Donizietti che ha riscosso un trionfale successo al Mahler-festival a Dobbiaco, sempre sotto la direzione di G.Kuhn.

Ha cantato inoltre sotto la direzione di Isaac Karabtchevsky ( Butterfly ,Puccini ed un gala verdiano) , Liu Ja ( Nuit d'etee", Berlioz), Krzysztof Penderecki ( Nona Sinfonia, Beethoven), Pier Giorgio Morandi e Bruno Aprea ( Stabat mater, Rossini), Giuliano Silveri( Requiem, Mozart e Nona sinfonia, Beethoven).

E’ docente di canto lirico presso il Conservatorio di Perugia. Collabora con il "Zhou Xiaoyan opera centre" a Shanghai ed è visiting professor di canto, incaricata dal governo cinese, presso l'università dell'Henan a Kaifeng, Cina.

Nel team del Musicariva festival assegna il "premio Erl" al Concorso internazionale "Zandonai" per giovani cantanti lirici e svolge attività di assistente al corso di perfezionamento di canto tenuto dalla soprano Mietta Sighele.

Ultimo delle sue 14 registrazioni è cd edito dalla "Brillant" dei Lieder per soprano di Wagner in duo con Marco Scolastra.

STEFANO TEANI Compositore, Pianista performer, Librettista

Stefano Teani nasce a Lucca nel 1994. Viene ammesso nel 2007 all’ISSM L. Boccherini nella classe di pianoforte della Prof.ssa Maria Gloria Belli, con la quale si diploma nel 2014 con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Nel 2008, inoltre, entra nella classe di composizione del M ̊ Pietro Rigacci, con quale si diploma nel 2017 col massimo dei voti.

Nel 2009 e nel 2010 segue i corsi estivi di pianoforte della scuola londinese "North London Piano School" sotto la guida di maestri di chiara fama, ottenendo nel 2010 l'esibizione pubblica al concerto dei migliori allievi nella Duke's Hall della Royal Academy of Music.

Nel 2013 ottiene una borsa di studio dall’Istituto Boccherini grazie alla quale si perfeziona, presso il Mozarteum di Salisburgo, con il M ̊ Aquiles Delle Vigne, esibendosi all’interno dell’Università e nella Wiener Saal. Nel 2014 frequenta la Masterclass di pianoforte del M ̊ Pietro De Maria e di composizione del M ̊ Girolamo Deraco. Inizia, inoltre, l’attività di maestro collaboratore con la produzione di “Cosí fan tutte” sotto la guida del M ̊ Janos Acs.

Nel 2015 risulta idoneo alla selezione per maestri collaboratori dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino; inizia inoltre il suo percorso formativo sotto la guida del Maestro Gustav Kuhn. Nell’estate 2016 viene selezionato personalmente dal Mº Riccardo Muti per frequentare la sua “Italian Opera Academy” in qualità di maestro collaboratore. Sì è poi perfezionato in composizione frequentando i corsi di maestri quali Tristan Murail, Azio Corghi, Mauro Bonifacio. Dal 2015 la sua musica viene regolarmente eseguita in vari festival (ad esempio Cluster Music Festival, Festival Sanctae Juliae) ricevendo numerose commissioni di brani originali, anche nell’ambito della musica da film, avendo all’attivo documentari, film e spot pubblicitari.

Ha studiato Filosofia presso l’Università di Pisa.

Fonte: Associazione Musica Ritrovata

