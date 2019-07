Malore nelle acque di Vecchiano: muore un 37enne, inutili i soccorsi

Questa mattina un uomo ha perso la vita a Marina di Vecchiano, mentre stava facendo il bagno in mare.

Dalle prime ricostruzioni la vittima, un 37enne originario della Romania, avrebbe accusato un malore in acqua. Sul posto sono intervenuti i bagnini dello stabilimento davanti alle acque dove si trovava l'uomo e una studentessa di medicina che si trovava in spiagga. In un secondo momento, come descritto da un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Vecchiano Angori, "sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza di Migliarino e il Pegaso di Massa con il medico a bordo". Successivamente il sindaco ha espresso le condoglianze alla famiglia e ringraziamenti ai soccorritori.

Il 37enne sarebbe stato sottoposto a massaggio cardiaco e defibrillatore per 45 minuti ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale di Vecchiano, i vigili del fuoco, i carabinieri e la capitaneria di porto.

