Meteo, in arrivo temporali forti nel Fiorentino

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda che per oggi sabato 27 luglio è previsto un codice giallo con rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e temporali forti su tutto il territorio metropolitano fiorentino: possibilità di temporali dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali della Toscana, generalmente di breve durata ma localmente anche di forte intensità, possibili colpi di vento e grandinate. A partire dalla sera deciso peggioramento a partire dalla costa centro-settentrionale con temporali di forte intensità in estensione in nottata al resto della regione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

