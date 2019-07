Offre droga in discoteca ad un carabiniere: arrestato

Ha tentato di vendere droga ad un carabiniere nell’area esterna di una discoteca del centro intorno alle ore 4 di notte. Per questo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti K.A.A., marocchino di 32 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Il militare era libero dal servizio, dopo essersi qualificato lo spacciatore si è dato alla fuga, ed è scattato l'inseguimento. La fuga si è conclusa a breve distanza. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità una dose termosigillata di cocaina, e del denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. L’arrestato, è in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata odierna.

