Padule di Fucecchio, visita serale nell'Area Righetti

Il Centro RDP padule di Fucecchio organizza per sabato 3 agosto (ore 18-21) una visita serale straordinaria nell'Area Righetti, nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, che offre elementi di grande interesse naturalistico in ogni stagione dell'anno.

Grazie ai lavori per il rifacimento delle arginature perimetrali, realizzati nel 2018 con la direzione del Consorzio di Bonifica e la consulenza del Centro RDP Padule di Fucecchio, l'area si presenta ampiamente allagata e paesaggisticamente assai suggestiva.

Per questo il Centro ha deciso di promuovere una visita anche in periodo estivo, come sempre condotta da una esperta Guida Ambientale che sa come ridurre al minimo ogni disturbo alla flora e fauna protette.

Nel mese di agosto in questo settore della Riserva Naturale si concentra una grande quantità di giovani uccelli acquatici (cormorani, aironi, ibis, spatole, svassi ecc.), nati nei canneti e nella garzaia presente all'interno dell'area.

Passeggiando lungo il percorso naturalistico e dalle feritoie dei due osservatori faunistici sarà anche possibile osservare i rapaci che nidificano nell'area protetta, come la Poiana ed i meno comuni Nibbio bruno e Lodolaio.

Una visita in questo periodo consente anche di ammirare le bellissime fioriture purpuree della Salcerella che fornisce nettare a centinaia di specie di insetti pronubi fra i quali anche la rara Licena delle paludi.

La visita è aperta a tutti gli interessati con prenotazione obbligatoria (entro il venerdì) presso il Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it; il calendario completo delle visite guidate è disponibile su www.paduledifucecchio.eu

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio