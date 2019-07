Parlateci di Bibbiano, Lega in piazza a Ponte a Egola

Un argomento che merita la massima attenzione mediatica e che non faremo dimenticare, vogliamo chiarezza e giustizia! I bambini non si toccano e quello che è successo a Bibbiano non può rimanere in ombra ma soprattutto non deve più accadere. Spero non vi siano altre situazioni analoghe in Italia, purtroppo la storia ci insegna che non è la prima volta che qualcuno utilizza i bambini per interessi economici, il silenzio da parte del Partito Democratico su una vicenda così drammatica è imbarazzante. A breve organizzeremo un evento pubblico a San Miniato che coinvolgerà tutti i cittadini onesti che chiedono giustizia e verità.