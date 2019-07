Ponte Vespucci, al via la terza fase dei lavori: strada chiusa

Inizierà mercoledì 31 luglio la terza fase dei lavori di messa in sicurezza del Ponte Vespucci. Le lavorazioni consistono nel riempimento con materiali inerti della zona intorno alla pila in riva sinistra, quella che risultava scalzata per l’erosione causata dalle correnti del fiume. A seguire sarà effettuata l’iniezione in calcestruzzo per consolidare la zona intorno alla pila. Questa lavorazione viene effettuata con tubi che scendono dal ponte per infilare nel terreno dell’alveo in prossimità dei pali presenti. Si tratta di una lavorazione complessa che, per precauzione, necessita della chiusura totale del ponte, compreso il passaggio pedonale.

Il divieto di transito rimarrà in vigore fino alla fine di questa fase dell’intervento con l’obiettivo di concludere tutte le lavorazioni entro l’inizio dell’anno scolastico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze