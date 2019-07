Una roulotte trainata da un'auto station wagon si è ribaltata in Fi-Pi-Li all'altezza di Montopoli in direzione Firenze nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio. Il traffico ha subito ripercussioni per la rimozione della grossa 'casa viaggiante'.

Sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il tratto preciso in cui è avvenuto l'incidente è tra le uscite di Montopoli e Santa Croce.

