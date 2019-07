Ruba una borsa ad una turista: arrestato 37enne

Nel corso della notte i carabinieri hanno tratto in arresto nella zona di viale G. Galilei, per il reato di furto con destrezza, V.G.G., rumeno di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. Nella circostanza i militari, transitando lungo il viale e notando una donna che inseguiva a piedi l’uomo, lo hanno bloccato. La successiva ricostruzione dei fatti permetteva di appurare che il rumeno, pochi istanti prima, approfittando della momentanea distrazione della vittima, una turista tedesca, si era impossessato della borsa. La refurtiva, del valore complessivo di circa 900 euro, è stata recuperata e restituita alla proprietaria. L’ arrestato è in attesa del rito direttissimo, fissato nella mattinata.

