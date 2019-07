Sciopero sanità, il sostegno dall'amministrazione comunale di Massarosa

Apprendiamo come Amministrazione del Comune di Massarosa che i lavoratori della Sanità della ASL Toscana Nord Ovest incroceranno le braccia il giorno 30 luglio p.v. e manifesteranno di fronte all'Ospedale della Versilia a partire dalle 10,30 . Questo per sensibilizzare l'opinione pubblica e la Politica sulla questione Sanitaria e sulle problematiche che affliggono il presidio Ospedaliero della Versilia ed i presidi distrettuali dei nostri Comuni .

Leggendo la nota inviata dal Sindacato FIALS e rivolta alle Amministrazioni dei vari Comuni ci sentiamo di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori della Sanità Locale quindi dei Medici, Infermieri , OSS , e tutti coloro che fanno della Sanità Versiliese un fiore all'Occhiello di assistenza e professionalità .

Purtroppo il loro impegno , dedizione e professionalità sono messi a dura prova da normative Regionali che minano il Sevizio Sanitario Pubblico, rendendo difficile la gestione dell'assistenza .

Ricordo bene come Consigliere Comunale di aver partecipato alla Raccolta firme per il Referendum contro la Riforma del Servizio Sanitario Regionale voluta dal Governo Toscano, al fianco del Sindacato che oggi proclama lo Sciopero. Ricordo pure che furono raccolte oltre 55,600 firme CERTIFICATE per dare la possibilità ai cittadini Toscani di esprimersi sulla bontà o meno di alcuni Indirizzi di politica Sanitaria . Fu' tutto vano ed il 28 Dicembre 2015 la famosa legge n. 84 vide la luce , il resto è sotto gli Occhi di tutti .

Come ricordo la mia battaglia sacrosanta contro la Società della Salute un Ente inutile, per fortuna cancellato , a cui pero' il Comune di Massarosa a tutt'oggi deve ingenti somme .

Per tutto questo come amministrazione di Massarosa diamo il nostro sostegno allo sciopero indetto da sindacato Fials e sosterremo, con la nostra presenza al presidio del 30 luglio, le richieste dei lavoratori della sanità. Inoltre non mancherò di occuparmi in prima persona della questione Sanità che riguarda non solo i cittadini di Massarosa ma della Versilia tutta.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

