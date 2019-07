Si riunisce il consiglio comunale: si parla di opere pubbliche, regolamento urbanistico e ponte di Marignana

Convocato in sessione straordinaria il prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà martedì 30 luglio 2019, dalle 18.30, al primo piano, nella sala consiliare di via Giuseppe del Papa, 41.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a degrado zona Viaccia.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a lavori presso scuola elementare e ponte di Marcignana.

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a costruzione tempio crematorio come da mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra a firma Francesco Gracci, protocollo 2341, data 15/01/2015.

5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, circa il disturbo della quiete pubblica segnalato dai residenti di via Giuseppe del Papa e via della Noce.

6. Variazione del programma delle opere pubbliche – annualità 2019 – 2021 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi - annualità 2019 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018 – con contestuale modifica del Dup 2019-2021.

7. Variante al Regolamento Urbanistico per interventi puntuali all’interno del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell’art. 224 della lrt 65/2014. Contestuale adozione della proposta di Variante urbanistica redatta ai sensi dell'art. 30 della lrt 65/2014, del rapporto preliminare e della sintesi non tecnica di cui all'art. 24 della lrt 10/2010.

8. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a riduzione del consumo di plastica.0

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli-Centrodestra per Empoli, relativa a concorso di idee tra parco pubblico e una "Casa di servizi al cittadino" in sostituzione dell'ecomostro di Ponte a Elsa.

10. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli-Centrodestra per Empoli, relativa a istituzione fondo risarcimento danni per ritardo lavori SR 429 in favore dei residenti di Brusciana, Molin Nuovo, Fontanella - S.Andrea.

11. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione limitatori stradali per Zona Ospedale, Centro storico e Ponzano.

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, relativa a dichiarazione stato di emergenza climatica.

13. ODG presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune, in merito all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia delle Regioni, ovvero al cosiddetto regionalismo differenziato.

14. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a servizi scolastici, revisione fasce ISEE e concessione agevolazioni sul secondo figlio.

