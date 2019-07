Shaboo sotto i sedili dell'auto: arrestato spacciatore a Prato

Nella mattina di ieri, sabato 27 luglio, i carabinieri della Radiomobile di Prato hanno arrestato in via Cristoforo Colombo un cinese di 27anni trovato in possesso di 35 gr. di shaboo, un tipo di droga sintetica.

A insospettire i militari è stato il comportamento irrequieto del giovane alla vista della pattuglia.

In auto c'erano 500 bustine vuote, normalmente utilizzate dagli spacciatori per il confezionamento in dosi dello shaboo. La droga era invece nascosta sotto i sedili. Se fosse stata immessa sul mercato avrebbe fruttato al pusher circa 3.500 Euro.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Pratese, sarà giudicato nei prossimi giorni con un processo per direttissima.

