Crac L'Unità, il Pd di Pisa esprime solidarietà ad Antonio Mazzeo

Conosciamo da anni Antonio Mazzeo e sappiamo bene l'impegno e la serietà che mette in tutto quello che fa. Per questo motivo abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo certi che saprà dimostrare la correttezza del suo operato nei pochi mesi in cui è stato chiamato a rivestire il ruolo di consigliere d'amministrazione nella società editrice de l'Unità.

Nel rinnovargli la nostra vicinanza, la nostra stima e la nostra amicizia, siamo anche a ribadire una volta di più che il Partito Democratico è e resta sempre garantista, non a giorni alterni o a seconda del colore politico degli indagati. In un periodo in cui i processi si fanno sui social e non in tribunale e le condanne vengono stabilite a preventivo, noi continuiamo a credere nella giustizia e nella verità dei fatti. Quei fatti che, siamo certi, porteranno presto Mazzeo a chiarire la sua posizione e a veder cadere le accuse che gli vengono mosse.

Promotori

• Ceccanti Stefano

• Ciampi Lucia

• Fedeli Valeria

• Nardini Alessandra

• Pieroni Andrea

Sindaci aderenti

• Alderigi Cristiano

• Angori Massimiliano

• Barbafieri Alessio

• Brogi Francesca

• Carli Giamila

• Capecchi Giovanni

• Carmassi Dario

• Cecchini Arianna

• D'Addona Thomas

• Deidda Giulia

• Ferrucci Matteo

• Franconi Matteo

• Gherardini Marco

• Giglioli Simone

• Govi Francesco

• Lari Alessio

• Macelloni Renzo

• Terreni Mirko

• Toti Gabriele

Altri aderenti

• Sonetti Massimiliano – Segretario Prov. Pd Pisa

• Acconci Pierluigi – Santa Croce

• Acquistapace Francesca - Pisa

• Aglietto Mauro – Pisa

• Agostini Fabrizio – Casciana Terme Lari

• Agostini Samuele – Segretario Unione Comunale PD Casciana Terme Lari

• Agueci Silvana – Pisa

• Albano Antonio – Pisa

• Alberti Antonio – Segretario circolo PD Calcinaia

• Alessi Luca – San Miniato

• Andolfi Vanio – San Giuliano Terme

• Andreini Luca – Buti

• Antonelli Stefano – Segretario circolo PD Putignano

• Antoni Euro – Pisa

• Ardizzone Vincenzo - Pisa

• Arzilli Loredano – San Miniato

• Arzilli Nila – Calcinaia

• Azzena Luisa - Pisa

• Bacci Mauro - Buti

• Bagnato Giuseppe - Pisa

• Bagnoli Massimiliano - Ponsacco

• Baldacci Marco – Santa Croce

• Baldetti Tommasi – Pisa

• Baldini Giovanni – Casciana Terme Lari

• Balestri Davide – Casciana Terme Lari

• Balestri Vela – Segretaria circolo PD Casciana Terme

• Ballerini Nicla – Santa Croce

• Bangoni Stefania – Casciana Terme Lari

• Bani Elisa – Segretaria Circolo PD Pratale

• Bani Lorenzo – Pisa

• Bardini Romina - Calcinaia

• Baroncelli Laura – Santa Luce

• Bartoli Alessandro – San Giuliano Terme

• Bartoli Giancarlo – Santa Croce

• Batini Anna – Cascina

• Batistoni Paola – Vecchiano

• Becuzzi Enrico – San Giuliano Terme

• Becuzzi Loreno – San Giuliano Terme

• Becuzzi Mauro – San Giuliano Terme

• Belcari Giulio - Ponsacco

• Bellagotti Valerio – Segretario PD Santa Luce

• Benigni Paola – Santa Croce

• Berlingò Ferdinando – San Giuliano Terme

• Bernacchi Franca – Casciana Terme Lari

• Bernardi Angiolo – Segretario circolo PD Lungomonte – San Giuliano Terme

• Bernardini Sonia – Pisa

• Bertacca Massimo – Santa Croce

• Bertelli Stefania – Ponsacco

• Bertini Gianluca – San Miniato

• Bertini Luca - Vicopisano

• Bertini Valentina - Vicopisano

• Bertini Valeria – San Miniato

• Bertoli Orella – Vecchiano

• Betti Alessandro – San Giuliano Terme

• Bettini Davide - Volterra

• Bianchi Bandinelli Maria Elena – San Giuliano Terme

• Biasci Luciano – Cascina

• Biondi Marco – Consigliere comunale PD Pisa

• Bizzarri Ranieri - Cascina

• Bocciardi Daniele – Santa Croce

• Bolognesi Odra – Calcinaia

• Bomba Annalisa – Pisa

• Bonaccorsi Azzurra – San Miniato

• Bonarrigo Antonino – Santa Luce

• Borrini Annamaria – San Miniato

• Boschetti Ivano – Segretario Unione Comunale PD Vecchiano

• Bosco Giorgio – Santa Croce

• Bosco Silvia - Ponsacco

• Bracci Ivetta – Santa Maria a Monte

• Braccini Fabrizio - Pontedera

• Braccini Nada – Santa Croce

• Brogi Lorenzo – Ponsacco

• Brunetti Paolo – Cascina

• Bucci Mariangela – Santa Croce

• Burgalassi Francesco – Ponsacco

• Burgarella Gabriele – Segretario circolo Pd San Frediano

• Burgassi Renato - Pomarance

• Buti Arianna – Segretaria Unione Comunale PD Buti

• Cacciamano Marco – Vecchiano

• Camici Roncioni – Pisa

• Canarini Mina – Vecchiano

• Cantagallo Gioele – Segretario circolo PD Fuori del Ponte

• Carli Daniele – Segretario circolo PD Riglione

• Carmignani Giovanni – Pisa

• Carone Jacopo – San Giuliano Terme

• Carone Rocco – San Giuliano Terme

• Carpina Simonetta – Santa Croce

• Cartacci Matteo – Segretario circolo PD Perignano

• Castelli Stefano – Calcinaia

• Caturegli Agnese – Buti

• Ceccarelli Carlo – Santa Luce

• Ceccarelli Maria - Calcinaia

• Cecchi Giuseppe - Pisa

• Celoni Mauro – Calcinaia

• Ceragioli Mariarosa – San Giuliano Terme

• Ceraolo Michele – Segretario circolo PD Porta a Lucca – I Passi

• Cerrai Antonio - Cascina

• Cestari Simona – Casciana Terme Lari

• Chericoni Alessio – Segretario circolo PD Lungarno - Agnano Campo Colignola

• Chiarugi Roberto - Ponsacco

• Chiarugi Simone - Ponsacco

• Chiofalo Marilù – Pisa

• Ciccone Maria Paola – Pisa

• Cini Agnese – Casciana Terme Lari

• Cioni Andrea – Segretario comunale GD Pisa

• Cipriani Luciana – San Giuliano Terme

• Civitella Federico – Segretario circolo PD Fornacette

• Coli Alessandra – Pisa

• Coli Biancamaria - Vecchiano

• Colicelli Antonio – Pisa

• Colloca Francesco – San Giuliano Terme

• Colombetti Giuliano – Pisa

• Coltelli Maria-Beatrice – San Giuliano Terme

• Conservi Piero – Santa Croce

• Conte Paolo – Pisa

• Coppini Paolo – Casciana Terme Lari

• Corretti Alessandro – San Giuliano Terme

• Corti Emiliano – Vecchiano

• Cranchi Rosa Maria – San Giuliano Terme

• D'Alessandro Aida – San Giuliano Terme

• Damone Rocco – Cascina

• Davini Patrizia – Vecchiano

• De Luca Fabrizio – Casciana Terme Lari

• De Negri Ferdinando - Pisa

• De Neri Davide - Pisa

• De Neri Maria Chiara - Pisa

• Debbia Lara – Vecchiano

• Debbia Leonardo – Vecchiano

• Del Sarto Damiano – Vecchiano

• Del Torto Ranieri – Pisa

• Della Bella Floriano – Segretario Unione Comunale PD Pontedera

• Della Togna Agostino – San Giuliano Terme

• Dell'Innocenti Franca – San Giuliano Terme

• Delmonte Valentina – San Miniato

• Depresbiteris Biagio – Segretario circolo Pd Porta a Mare

• Desii Claudio - Pisa

• Detotto Mauro – Pisa

• Di Bella Francesca – Buti

• Di Coscio Alessandra – Cascina

• Di Crosta Ida - Pisa

• Di Gaddo Benedetta – Consigliere comunale PD Pisa

• Di Lena Maria Rosaria – San Giuliano Terme

• Di Lullo Emanuela – Pisa

• Dilda Serena – Vecchiano

• Diomelli Manola – Santa Maria a Monte

• Fabio Stefanini – Santa Luce

• Fagiuoli Annamaria – Vecchiano

• Falaschi Ilenia – San Miniato

• Faranna Teresa – Calcinaia

• Fattori Marzia – San Miniato

• Favaro Fiorella – Santa Luce

• Favilli Carla – Santa Croce

• Felloni Antonia - Calcinaia

• Ferretti Anna - Capannoli

• Ferrucci Beatrice – Calcinaia

• Ferrucci Chiara - Vicopisano

• Filidei Antonella - Calcinaia

• Filippi Francesco – Buti

• Filippi Juri - Vicopisano

• Filippi Mara – Casciana Terme Lari

• Fiorini Enrico – Pisa

• Foa Valentina – Segretaria circolo PD San Giuliano Terme

• Foggi Elena – Vecchiano

• Franchini Camillo - Pisa

• Fregoli Paola – Casciana Terme Lari

• Frosini Barbara - Bientina

• Gabbani Antonio – Casciana Terme Lari

• Gabbanini Marzio – San Miniato

• Gabbanini Vittorio – San Miniato

• Gabrieli Matteo - Pisa

• Gasparri Vittorio – San Miniato

• Gelli Federico - Pisa

• Gemignani Luca - Ponsacco

• Ghelardi Valentina – Segretaria circolo PD Pisa Centro

• Ghiara Rossella – Santa Maria a Monte

• Ghionzoli Antonio - Pisa

• Giani Carolina - Pisa

• Giannattasio Barbara - Pisa

• Giannotti Sara – Vecchiano

• Ginesi Piero - Volterra

• Gisfredi Arianna – Santa Croce

• Giuliano Fabrizio - Pisa

• Giusti Lorenzo – Buti

• Gozzini Laura – Santa Croce

• Gozzoli Roberto – Casciana Terme Lari

• Grassini Federico – San Giuliano Terme

• Grazian Sara - Vicopisano

• Greco Marco – Segretario PD Cigoli-Molino-Catena

• Gremignai Giorgia – buti

• Guainai Mirko – Consigliere Comunale PD Cascina

• Guarnacci Martina – San Miniato

• Guelfi Paolo - Calcinaia

• Iannella Mario – Segretario Circolo PD Cisanello Pisanova

• Landi Gioia – Santa Croce

• Landucci Nicola – Pisa

• Lazzareschi Tiziana – Santa Maria a Monte

• Lazzereschi Katia – Santa Maria a Monte

• Lazzeretti Roberta - Ponsacco

• Lazzerini Marco – Santa Maria a Monte

• Lenzoni Mario – San Giuliano Terme

• Lippi Romina - Fauglia

• Loiarro Mimma – San Miniato

• Lombardi Michele – Ponsacco

• Longo Michele – Segretario circolo PD Asciano

• Loprete Patrizio – Santa Luce

• Lorenzini Cristian – Vecchiano

• Loretta Antonio – Santa Luce

• Lotti Giuseppina – San Giuliano Temre

• Luca Sonia – Pontedera

• Lucchi Rita - Pisa

• Maccanti Florio – Segretario Unione Comunale PD Santa Maria a Monte

• Macchia Sergio - Fauglia

• Magagna Gabriella – Vecchiano

• Mainardi Susanna – Pisa

• Marcesini Donatella – Pisa

• Marcesini Laura – Pisa

• Marchetti Nico - Vicopisano

• Marchi Alessandro - Pisa

• Marinai Giuseppe – Casciana Terme Lari

• Marini Lorella – Casciana Terme Lari

• Marini Mirko – Vecchiano

• Mariotti Emilio – Pisa

• Marmeggi Claudio – Santa Maria a Monte

• Martelli Alessandra – San Giuliano Terme

• Martelli Luca – Casciana Terme Lari

• Martinelli Fabiano - Pisa

• Marzini Roberto – Montopoli Valdarno

• Masi Paolo – Santa Luce

• Masoni Roberto – Santa Croce

• Matteoli Maurizio – Buti

• Mazoni Alessandro – Pisa

• Mazzetti Silvia – Santa Croce

• Mazziotti Alessandra - Pisa

• Mazzoncini Massimo - Pisa

• Mellea Fernando – Segretario Unione Comunale PD Cascina

• Mencacci Franca – Casciana Terme Lari

• Merlini Gianluca - Capannoli

• Monceri Francesco - Pisa

• Montagnani Sandra – Santa Maria a Monte

• Montanaro Selene – Segretaria Circolo Pd San Marco San Giusto

• Montanelli Tommaso – San Giuliano Terme

• Monticelli Andrea – Cascina

• Mori Francesca – Cascina

• Moscillo Giovanni – Montopoli Valdarno

• Moscillo Moira – San Miniato

• Nannipieri Luigi – Cascina

• Napoli Antonio – Santa Luce

• Napoli Francesca - Pisa

• Nardi Irma – San Giuliano Terme

• Natalino Pasquale - Pisa

• Nencini Stefano – Casciana Terme Lari

• Niccolai Natale – Buti

• Niccoli Desirè – Bientina

• Nieri Andrea – Segretario Unione Comunale PD Calcinaia

• Novelli Luciano – Casciana Terme Lari

• Ntugu Nenga Amancio Edu – Segretario circolo Pd Cep-Barbaricina-San Rossore

• Orazzini Giacomo – Casciana Terme Lari

• Orsini Romina - Terricciola

• Orsini Silvia - Terricciola

• Padula Locatelli Gabriella – San Giuliano Terme

• Padula Rosa Anna– San Giuliano Terme

• Paggetti Paolo - Volterra

• Pagni Gianfranco – Santa Maria a Monte

• Palermo Daniele - Pisa

• Panattoni Nicola – San Giuliano Terme

• Panicucci Alberto – Vecchiano

• Paoletti Domenico – Vecchiano

• Paparoni Luca - Ponsacco

• Papeschi Alessio - Pisa

• Papiani Marco – Pontedera

• Pardini Paolo – San Giuliano Terme

• Parenti Matteo - Buti

• Parentini Ivetta – Segretaria PD Santa Croce

• Paschi Manuela – Pisa

• Pasqualetti Giuseppe – Segretario circolo PD Università

• Passarelli Lio Michele - Pisa

• Picchi Lorella – Ponsacco

• Picchi Olivia – Consigliere comunale PD Pisa

• Spigai Paola – Buti

• Pieraccioni Sonia – San Giuliano Terme

• Pieragnoli Mario – Santa Croce

• Pieroni Rita – San Giuliano Terme

• Pintus Cecilia - Pisa

• Pirri Angela - Pontedera

• Pisano Angela – San Giuliano Terme

• Piscicelli Michela – Calcinaia

• Pizzanelli Giuliano – Consigliere comunale Pd Pisa

• Pratali Deborah – Pisa

• Prevete Filomena – Pisa

• Prosperi Rossella - Pisa

• Rabai Mario – San Miniato

• Ragaglia Lorenzo – Consigliere Comunale PD Cascina

• Raglianti Giuliano – Pisa

• Raineri Arianna – San Giuliano Terme

• Re Salvatore – Pisa

• Restuccia Emanuela – Pisa

• Ristori Christian - Calcinaia

• Rizza Davide – Pisa

• Rossi Chiara – San Miniato

• Rovetini Vladimiro – Santa Croce

• Rubino Diego – San Giuliano Terme

• Ruglioni Antonella – Santa Croce

• Russo Federico– Cascina

• Russo Giovanni – Cascina

• Sabatino Oreste – Segretario Prov. GD Pisa

• Sacerdote Fausto – Pisa

• Salvadori Roberta – Montopoli Valdarno

• Salvini Franco – Cascina

• Santilli Aldo – Pisa

• Santucci Alessandro - Pisa

• Sardu Giuseppe - Pisa

• Savelli Laura - Pisa

• Sbrana Ornella - Pisa

• Scaduto Angelo – Santa Croce

• Scatassa Franco – San Giuliano Terme

• Scognamiglio Antonietta – Consigliere comunale PD Pisa

• Serfogli Andrea – Consigliere comunale PD Pisa

• Sermonti Dimitri – San Giuliano Terme

• Signorini Carla – Pisa

• Signorini Roberto - Ponsacco

• Silvestri Alessio – Santa Croce

• Silvestro Simone – Santa Croce

• Simili Marcella - Pisa

• Simonini Francesco – Segretario circolo Pd Ghezzano

• Siniscalco Tiziana – Pisa

• Soldaini Francesco – Santa Maria a Monte

• Soldi Giovanna – Pisa

• Spadoni Alessio – San Miniato

• Stamerra Sandro – Segretario circolo PD Bientina

• Stefanini Fabio – Santa Luce

• Taccola Andrea – Assessore Vicopisano

• Taglioli Juri – Ex Sindaco di Vicopisano

• Taddei Maria – Casciana Terme Lari

• Tedeschi Vania – Santa Luce

• Tempesti Luca – San Miniato

• Tempestini Renzo – Calcinaia

• Termine Maria – Segretaria Circolo Pd Leopolda

• Terreni Giuseppe – Casciana Terme Lari

• Testi Tania – San Giuliano Terme

• Tinozzi Remo – Pisa

• Torrini Antonio – Santa Maria a Monte

• Toscano Mario – San Giuliano Terme

• Trapani Matteo – Consigliere comunale PD Pisa

• Turini Fabio - Ponsacco

• Valiani Alessandro – Santa Croce

• Vanni Guido

• Vecchi Giancarlo – Pisa

• Viale Giovanni - Pisa

• Villani Andrea – Pisa

• Vincenti Simone – Bientina

• Vivaldi Rita – Santa Croce

• Volza Lina– San Miniato

• Vuodo Alessandro – Casciana Terme Lari

• Zambito Ylenia – Pisa

• Zanasi Mariangela – Pisa

• Zarra Jerry – Ponsacco

Fonte: Ufficio stampa

