All'Empoli Academy aderisce il Cambiano Utd, salta però la prima squadra

Mercoledì 24 luglio, alle ore 18.30, al campo sportivo di Cambiano, i massimi dirigenti della società sportiva FBC Cambiano Utd, Massimo Borghi e Cresci Fabio, si sono incontrati insieme al Responsabile del progetto Empoli Academy, Davide Caliaro, per sancire l'accordo di affiliazione e collaborazione tra l'Empoli FC e appunto, il Cambiano UTD.

Il tutto alla presenza di un folto pubblico, composto non solo da istruttori, genitori e bambini tesserati della società valdelsana ma anche da numerosi cambianesi incuriositi da questo progetto.

"Con enorme piacere ed orgoglio - spiega Fabio Cresci, direttore sportivo del Cambiano UTD - comunichiamo ufficialmente di aver sottoscritto l'affiliazione tecnica con l'Empoli F.C. per il progetto Empoli Academy, insieme a soltanto 19 società affiliate in Toscana e 35 in Italia.

Nella sostanza vi sarà uno stretto contatto fra gli istruttori dell'Empoli F.C. con quelli del Cambiano United.Vi sarà la presenza agli allenamenti in calendari prestabiliti dei tecnici dell'Empoli, ed i nostri avranno accesso al Centro Tecnico di Monteboro per potersi confrontare con una organizzazione ai massimi vertici nazionali, nonché partecipare a stage formativi. La collaborazione si concretizzerà anche con la partecipazione al Torneo delle Affiliate, organizzato dall'Empoli".

Aggiunge il Presidente Massimo Borghi:"La sottoscrizione di questo accordo non è un atto di marketing o semplicemente fine a se stesso...è molto di più: la dimostrazione con i fatti di quello che è il nostro impegno e la nostra politica in merito alla conduzione della scuola calcio e del settore giovanile. Da noi i bambini non sono un numero o una quota, sono Bambini con la B maiuscola, ai quali, in un ambiente familiare, vogliamo insegnare le basi del calcio, migliorandoli anno dopo anno, come si deve fare in una scuola calcio che si rispetti. Tutti devono essere messi nelle migliori condizioni di poterlo fare e di sfruttare le doti che madre natura ha messo loro a disposizione. Nella scuola calcio il risultato che a noi interessa maggiormente è, e sarà per sempre, il miglioramento tecnico delle squadre, sia dei singoli che del gruppo. Ed in una realtà con istruttori preparati e qualificati ed una società a misura di bambino, questo risultato sarà raggiunto. A tal proposito abbiamo preso la sofferta decisione di rinunciare temporaneamente all'allestimento della prima squadra, concentrando i nostri sforzi sulla realizzazione di un settore giovanile e scuola calcio di qualità

(quest'anno, a pochi anni dalla nascita dovremmo avere completato tutte le annate della scuola calcio) ed alla riqualificazione del campo sportivo di Cambiano, progetto avanzato che lo renderà maggiormente accogliente e fruibile a tutti."

All'incontro ha partecipato anche Fabio Serrozzi, che ricoprirà per la stagione 2019-20, il ruolo di Direttore Tecnico nella società cambianese, con il compito di programmare, seguire e monitorare il lavoro degli istruttori, in stretta collaborazione con le linee guida dell'Empoli Academy: "Torno nella società del mio paese, che mi ha iniziato al calcio grazie all'indimenticabile Corrado Innocenti, con grandi stimoli per questo nuovo progetto che ho sposato in pieno. Credo fermamente che una Scuola Calcio debba seguire linee specifiche e mirate per la crescita individuale dei bambini in base alla loro età, cercando di farli maturare sotto tutti gli aspetti, tecnici-motori-coordinativi, in modo da prepararli adeguatamente al calcio che conta. Fondamentale per questo avere istruttori qualificati e preparati, che non abbiano la bramosia del risultato e del vincere a tutti i costi sacrificando il processo tecnico e la crescita sportiva del bambino per un risultato insignificante su un tabellino. Per questo ritengo importantissima la collaborazione con l'Empoli, società leader tra le scuole calcio a livello nazionale. Abbiamo la grande fortuna di averla a due passi da qui, con strutture all'avanguardia e uno staff competente e preparatissimo messo a disposizione delle società affiliate, sta a noi a questo punto valorizzare al meglio questa opportunità. I nostri istruttori sono entusiasti del progetto e non vedono l'ora, come me, di iniziare sul campo questa collaborazione, che prevede lezioni e allenamenti sul nostro impianto e a Monteboro, oltre a Stage Tecnico-formativi a giornata intera ai quali avremo libero accesso".

Fonte: Fbc Cambiano

Tutte le notizie di Calcio