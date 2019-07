Furfaro ospite a Fucecchio per la Festa de L'Unità

Continua con successo la Festa de L’Unità di Fucecchio, che si terrà fino a domenica 4 agosto, in piazza Pertini.

Domani, lunedì 29 luglio, il senatore Dario Parrini proverà a dare la ricetta per “Il Pd di domani”.

Martedì 30 luglio Marco Furfaro, uno dei volti nuovi della segreteria di Nicola Zingaretti, sarà intervistato dal giornalista di Controradio Domenico Guarino. 38 anni, laureato in economia, coordinatore dell'associazione "Futura" per la creazione di un nuovo centrosinistra , Marco Furfaro è fondatore della rete di associazioni contro la precarietà nel mondo del lavoro (TILT!), ha assunto nel nuovo Pd il ruolo di coordinatore dei 'forum tematici aperti' all'associazionismo, al volontariato, alle imprese, alle forze sindacali e agli amministratori, alle professioni.

"Faccio parte della generazione che ha visto l’Europa come un’opportunità e che l’ha vista trasformarsi in un continente di precarietà, quella cresciuta con i sogni dei propri genitori che ci volevano con la laurea e un buon lavoro, con un avvenire sicuro e confortevole" - dice Furfaro.

“La sinistra era quella cosa per cui percepivi di non essere solo, sentivi di lottare insieme agli altri per migliorare la tua quotidianità. La sinistra ha perso questo. Bisogna ripartire dalla ricattabilità delle persone, dalla precarietà del lavoro e di una generazione, come la mia" conclude Furfaro.

Mercoledì 31 luglio interessante dibattito su “Il futuro della sanità toscana e il presidio ospedaliero di Fucecchio” al quale parteciperanno il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e l’assessore comunale Fabio Gargani.

Giovedì 1 agosto incontro con la senatrice Roberta Pinotti, già ministro della difesa, a coordinare sarà Luca Giorgi, segretario Pd Fucecchio.

Venerdì 2 agosto il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani presenta “Progetto per la Toscana 2030” e domenica 4 gran finale con il consueto incontro del sindaco Spinelli e la giunta con i cittadini.

Gli incontri si terranno alle 21.30, se non diversamente indicato.

In programma anche ballo liscio, musica, teatro, burraco.

Per rimanere aggiornati sul programma della Festa basta seguire la pagina Facebook Pd Fucecchio.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Fucecchio