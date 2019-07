Furti in supermercato, denunciato 31enne dopo le informazioni raccolte

Stamattina alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, i carabinieri di Rosia (Sovicille) hanno denunciato in stato di libertà un tunisino di 31 anni, senza fissa dimora in Italia e nullafacente, per due diversi furti avvenuti in due supermercati di quel Comune, nei mesi di febbraio e aprile di quest’anno, per un valore complessivo di circa 4mila euro.

Sfuggendo ai controlli del personale dei punti vendita, l’uomo era riuscito abilmente a sottrarre denaro e cosmetici per quel valore complessivo. Era stato però ripreso dai sistemi di videosorveglianza interna ed esterna al supermercato.

I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri consentivano l’identificazione dello straniero che dovrà ora rispondere di furto aggravato e continuato in sede giudiziaria. L’uomo non era conosciuto direttamente dai militari che hanno dovuto compiere una serie di accertamenti per identificarlo anche in relazione alla struttura antropometrica, all’abbigliamento e ad alcune testimonianze.

