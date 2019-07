Si sono registrate piccole code per un incidente avvenuto tra le uscite di Montopoli e Pontedera direzione Pisa in Fi-Pi-Li alle 16.20 circa. Intervenute sul posto la polizia stradale e ambulanze della Misericordia di Santa Croce e della Pubblica assistenza di Montopoli. Due i feriti in modo lieve, trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale 'Lotti di Pontedera.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno