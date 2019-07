La 'nona' di Michelini: ennesima vittoria al Rally Città di Lucca

E’ una vittoria di elevato spessore, quella conquistata da Rudy Michelini sulle strade della Coppa Città di Lucca, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona e per il Trofeo Rally Toscano andato in scena nell’intera giornata di sabato e mandato in archivio nella spettacolare cornice delle mura cittadine, location che ha caratterizzato l’arrivo della gara. Al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione dal team P.A. Racing ed affiancato “alle note”, per la prima volta, da Luca Spinetti, il portacolori della scuderia Movisport si è reso protagonista di un avvio deciso, portando il proprio vantaggio a ventidue secondi sul primo inseguitore già dopo due prove speciali.

Un margine, quello espresso dal pilota locale nelle fasi iniziali di gara, che gli ha permesso di gestire nel migliore dei modi il prosieguo del confronto, ovviando ad un problema legato al setup della vettura che ne ha appesantito la performance nella seconda ripetizione di “Pizzorne”. Per Rudy Michelini, la vittoria alla Coppa Città di Lucca è valsa la nona firma nell’albo d’oro della manifestazione, cementando ulteriormente lo status di recordman sulle strade dell’appuntamento toscano, uno dei più blasonati nel contesto regionale.

“Una grande soddisfazione vincere in questo contesto, con un fondo che ha costretto tutti gli equipaggi agli straordinari - il commento di Rudy Michelini a fine gara - le condizioni atmosferiche ci hanno proposto chilometri altamente selettivi dove la presenza di foglie e, talvolta, la scarsa visibilità legata alla nebbia, si sono rivelate un banco di prova decisamente impegnativo. Una situazione di difficoltà che ha elevato ulteriormente il tasso tecnico della gara, rendendo ancora più piacevole l’arrivo sulle mura. Tengo a ringraziare Luca Spinetti per il supporto espresso e tutto il team. L’obiettivo, adesso, è rivolto all’edizione 2020, puntato su quella che sarebbe la mia decima vittoria sull’asfalto di casa”.

Un vero e proprio “tour de force”, quello che - nelle ultime due settimane - ha interessato il testimonial di AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Due impegni consecutivi, quelli di cui si è reso protagonista Rudy Michelini, al “via” del Rally di Roma Capitale, appuntamento titolato Campionato Europeo ed Italiano Rally e della Coppa Città di Lucca, confronto “rivisto” nel suo format che ha riposto le aspettative degli appassionati nelle prove speciali di “Pizzorne”, “San Rocco” e “Bagni di Lucca”. La stagione sportiva di Rudy Michelini proseguirà con la partecipazione al Rally del Friuli (30-31 agosto) ed al Rally Due Valli (10-12 ottobre), appuntamenti decisivi nella lotta al vertice del Campionato Italiano Rally Asfalto, confronto che, attualmente, vede il driver lucchese in seconda posizione.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Motori